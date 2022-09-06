اليمن.. قائد محور أبين يتوعد العناصر الإرهابية بـ"رد قاس"

توعد قائد محور أبين جنوب اليمن العميد مختار النوبي ”العناصر الإرهابية“ بالرد القاسي والثأر في القريب العاجل، للدماء التي أزهقت اليوم الثلاثاء، إثر هجوم نفذته عناصر إرهابية، استهدفت من خلاله حاجز أمنيا تابعا لقوات الحزام الأمني، في مدينة أحور في محافظة أبين.

وأسفر ذلك الهجوم عن مقتل وجرح 21 من القوات المسلحة الجنوبية، بينهم قائد الكتيبة الأولى في اللواء الأول مكافحة إرهاب القائد ”أبو شائع“، بينما نجم عن الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في إثر ذلك الهجوم، مصرع 8 من العناصر الإرهابية.

وقال النوبي، في تصريح صحفي له أورده الموقع الرسمي الناطق باسم القوات الجنوبية ”درع الجنوب“، إن ”القوات المسلحة الجنوبية، سترد بشكل قاس على العناصر الإرهابية، في القريب العاجل، وسيكون الثأر لدماء الشهداء الأبطال الذين ارتقوا“.

وأضاف: ”قواتنا ستستمر، في عملية (سهام الشرق)، حتى تطهير محافظة أبين من كافة العناصر الإرهابية، ولآخر شبر من أرض الجنوب“.

وشدد النوبي، على أن ”الهجوم الإرهابي، الذي استهدف أحد مواقع القوات الجنوبية، لن يزيد أبطال القوات الجنوبية، إلا إصرارا وعزيمة، على اجتثاث الإرهاب، وتطهير الجنوب من شروره“.

من جانبه، قال قائد الحزام الأمني في منطقة ”دلتا أبين“ العميد عبد اللطيف السيد، إن ”قوات الحزام الأمني، مازالت تطارد ما تبقى من العناصر الإرهابية في الجبال والوديان القريبة من مديرية أحور، فضلا عن أنها قبضت على عدد من العناصر الإرهابية وقتلت العديد منهم“.

إلى ذلك، أفاد موقع القوات الجنوبية ”درع الجنوب“، بأن ”قوات الحزام الأمني، قد تمكنت من التصدي لتسلل العناصر الإرهابية، وقتل 8 عناصر من منفذي الهجوم، بينهم أفغان وأفارقة وآخرون من محافظة البيضاء اليمنية، كما اغتنمت طقمين للعناصر الإرهابية، ومازالت القوات المسلحة الجنوبية، تطارد وتتعقب، ما تبقى من العناصر الإرهابية، التي هربت باتجاه الجبال القريبة من منطقة (مقاطين) في أحور“.