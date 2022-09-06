اليمن.. مقتل قائد اللواء الرابع التابع للقوات الجنوبية هدار الشوحطي

لقي قائد اللواء الرابع دعم وإسناد التابع للقوات الجنوبية المقاتلة ضمن صفوف قوات الشرعية مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص ميليشيات الحوثي الانقلابية، وذلك في جبهة الحد بمدينة يافع في محافظة لحج جنوب اليمن.

ووفقا لمدير المركز الإعلامي لقوات العمالقة الجنوبية أصيل السقلدي، قال في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع ”تويتر“: ”استشهاد قائد اللواء الرابع دعم وإسناد هدار الشوحطي، في جبهة الحد بيافع“.

استشهاد قائد اللواء الرابع دعم واسناد هدار الشوحطي في جبهة الحد بيافع — اصيل السقلدي (@aselsaqladi) September 6, 2022

ولم يفصح السقلدي عن الكيفية التي جاء بها مقتل القيادي العسكري، مكتفيا فقط بإعلان استشهاده، والمنطقة التي لقي فيها حتفه.

وتضاربت الأنباء الأولية حول مقتل الشوحطي، حيث قالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“ إنه استهدف برصاص قناص تابع لميليشيات الحوثي الانقلابية“.

بينما ذكرت تقارير إعلامية محلية بأنه قضى نحبه جراء اشتباكات مسلحة بين القوات الجنوبية، وعناصر ميليشيات الحوثي، أسفرت عن مقتله.

فيما قالت تقارير أخرى إن طائرة مسيرة تابعة للحوثيين أقدمت على قصف إحدى المناطق بجبهة الحد في مدينة يافع، وكان الشوحطي يتواجد في ذات الموقع، مما أسفر عن مقتله.