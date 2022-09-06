اليمن.. مقتل قيادي في الحزام الأمني بهجوم للقاعدة في أبين

قتِل قيادي أمني وعدد من مرافقية، اليوم الثلاثاء، في هجوم شنه مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة استهدف نقطة أمنية في محافظة أبين جنوب اليمن.

وأعلنت قوات الحزام الأمني ”مقتل القيادي ياسر ناصر شائع وعدد من مرافقيه، وسقوط 6 قتلى من تنظيم القاعدة في أثناء التصدي للهجوم الذي وقع على نقطة أمنية في مديرية أحور بمحافظة أبين“.

وقال بيان للحزام الأمني على تويتر إن ”ستة من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي لقوا مصرعهم، في أثناء التصدّي لهجوم إرهابي مسلّح شنته تلك العناصر على نقطة أمنية تابعة لقوات الحزام الأمني بمديرية أحور في محافظة أبين“.

مصرع 6 من عناصر تنظيم القاعدة أثناء تصدي الحزام الأمني لهجوم إرهابي بأحور المركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني لقي ستة من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي مصرعهم، أثناء تصدي لهجوم إرهابي مسلّح شنته تلك العناصر على نقطة أمنية تابعة لقوات الحزام الأمني بمديرية أحور في محافظة أبين . — قوات الحزام الأمني (@SecurityBelt) September 6, 2022

وتابع ”وأفادت مصادر عملياتية بالحزام الأمني في معلومات أولية، بأن الهجوم وقع فجر اليوم الثلاثاء على إحدى النقاط الأمنية في منطقة مقاطين، الواقعة على الخط الدولي بين حصن سعيد ومدينة أحور“.

وأضاف ”ونتج عنه استشهاد قائد الكتيبة الأولى في اللواء الأول مكافحة إرهاب ياسر ناصر شائع ”أبو شائع“ مع عدد من مرافقيه، وإصابة عدد من أفراد النقطة الأمنية. وتمكنت قوات الحزام من أسر عدد من عناصر التنظيم واغتنام طقمين اثنين، فيما لاحقت العناصر الفارة إلى الجبال المحيطة بالمنطقة“.

ويأتي هذا الهجوم بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على انطلاق عملية ”سهام الشرق“ العسكرية التي أطلقتها القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، لتحرير أبين من ”الجماعات الإرهابية والعناصر الخارجة عن القانون التي تنشط في مناطق المحافظة، إلى جانب حمايتها للطرقات الرابطة بين مناطق الجنوب، وإيقاف تهريب الأسلحة عبر الشريط الساحلي لأبين“.

وبسطت القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بعد التوافق مع القوات الأمنية الحكومية في أبين، سيطرتها خلال الأيام الماضية، على مدينة ”شقرة“ الساحلية، ومديرية أحور، على امتداد الطريق الدولي الساحلي جنوبي المحافظة، قبل أن تواصل تقدمها نحو مرتفعات ”العرقوب“ الجبلية، – موقع تمركز القوات الحكومية – وصولًا إلى مديرية لودر، أولى مديريات المنقطة الوسطى بالمحافظة، دون اندلاع أي مواجهات مسلحة.