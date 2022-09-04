عبداللهيان: استقرار اليمن له تأثير مباشر على الأمن في المنطقة والخليج

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن استقرار اليمن له تأثير مباشر على استقرار وأمن المنطقة والخليج العربي.

وذكر موقع وزارة الخارجية الإيرانية، مساء الأحد، أن عبد اللهيان ناقش الأوضاع في اليمن خلال استقباله مبعوث الأمم المتحدة في اليمن، هانز غروندبرغ الذي وصل إلى طهران في زيارة رسمية.

ونقل موقع الخارجية الإيراني عن عبد اللهيان تأكيده على ضرورة رفع الحصار الإنساني عن اليمن، وذلك خلال مناقشة آخر المستجدات في اليمن وتبادل الآراء بشأن الأوضاع في هذا البلد.

وقال عبد اللهيان ”صاحب القرار النهائي بشأن مصير اليمن هو شعب هذا البلد، إيران تريد السلام والاستقرار والأمن لأمة اليمن العظيمة وتؤمن بذلك“، مضيفاً أن ”استقرار اليمن له تأثير مباشر على استقرار وأمن المنطقة والخليج العربي“.

من جانبه، قال مبعوث الأمم المتحدة في اليمن، هانز غروندبرغ ”لقد سعيت إلى وقف إطلاق النار منذ بداية مهمتي كممثل خاص“، مضيفاً ”لطالما شددت على أنه يتعين علينا التحرك نحو تحقيق وقف إطلاق نار مستقر ودائم بمشاركة جميع الأطراف“.

واعتبر مبعوث الأمم المتحدة أن تمديد وقف إطلاق النار هو أفضل خيار متاح لتحقيق أهداف السلام في اليمن، داعياً في الوقت ذاته الأطراف اليمنية إلى أن تكون أكثر مرونة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، دخل وقف إطلاق النار، الذي تم بوساطة الأمم المتحدة، حيز التنفيذ في جميع أنحاء اليمن بين القوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.