أمن الساحل الغربي يطيح بخلية مفخخات حوثية

أطاحت القوات الأمنية في الساحل الغربي لليمن، بخلية مفخخات تابعة لميليشيات الحوثي، نفذت عدة عمليات، وكانت تعتزم تنفيذ عمليات أخرى، من خلال زراعة العبوات الناسفة والمتفجرات، في أماكن متفرقة.

وأورد الموقع الرسمي باسم المقاومة الوطنية ”2ديسمبر“، مساء السبت، تفاصيل عملية الإطاحة بالخلية، و نقل عن مصدر أمني قوله: ”نفذت الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي، بالتنسيق مع شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية، عملية نوعية قادت لإسقاط الخلية التابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية، عقب استهداف سيارة مواطن، حيث تمت مداهمة منزل عنصري الخلية، وهما المدعوان (محمد علي جرادي، ونادر ثابت الحبشي)“.

وأكد المصدر الأمني، على أن ”عنصري الخلية، قد أقرا بقيامهما بزراعة عبوة ناسفة ضوئية بتاريخ 6 أغسطس، استهدفت سيارة مدنية، وأدت إلى مقتل المواطن سالم علي محمد الفرد الحيدري من أهالي الهاملي“.

وبحسب المصدر، فإن ”الخلية يديرها كلٌ من الإرهابي الحوثي المدعو علي سعيد سالم فارس، والإرهابي الحوثي المدعو آدم سيف صالح جرادي“.

وأشار إلى أن: ”الخلية الإرهابية، المكونة من عنصرين، قد أدليا باعترافات خطيرة عن عملية استدراجهما وتجنيدهما، والتدريبات التي تلقياها على يد قيادات حوثية في زراعة وتفجير العبوات الناسفة وتحديد المواقع، وعن تفاصيل العملية الإرهابية التي نفذاها، وأنهما كانا يخططان لزراعة عبوات أخرى تم ضبطها“.

وذكر المصدر،أن ”اعترافات عنصري الخلية (سيتم بثها في وقت لاحق)، وقد تضمنت كشفهما عن تلقيهما مبالغ مالية، لتنفيذ مخطط حوثي لزعزعة الأمن والاستقرار في الساحل الغربي، وإقلاق أمن المواطنين والإخلال بالسكينة العامة“.

وأعرب المصدر عن ”شكره وتقديره لعقال القرى والأحياء وكذلك المواطنين على تعاونهم ووقوفهم إلى جانب العيون الساهرة من رجال الأمن“، مشيرا إلى ”دورهم في الإطاحة بعناصر الخلية“.