الحكومة اليمنية تدين قتل القاضي محمد حمران في صنعاء

أدانت الحكومة الشرعية في اليمن، جريمة قتل القاضي محمد حمران، بعد ساعات من اختطافه من أمام منزله في صنعاء.

واعتبرت الحكومة اليمنية أن جريمة قتل القاضي حمران تمثل ”امتدادا لمسلسل الاستهداف الممنهج للجهاز القضائي وكوادره، التي لا تنفذ توجيهات الميليشيات الحوثية حرفيا“.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عبر سلسلة تغريدات أوردها على حسابه الشخصي في موقع ”تويتر“: ”ندين ونستنكر بأشد العبارات، جريمة قتل القاضي محمد حمران على يد عصابة مسلحة تابعة لأحد قيادات ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، اختطفته من أمام منزله في العاصمة صنعاء، بعد تحريض ممنهج ضده من وسائل إعلام تابعة للميليشيات، وسلسلة هجمات استهدفت عددا من القضاة“.

1-ندين ونستنكر بأشد العبارات جريمة قتل القاضي محمد حمران على يد عصابة مسلحة تابعة لأحد قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، اختطفته من أمام منزله في العاصمة صنعاء، بعد تحريض ممنهج ضده من وسائل اعلام تابعة للمليشيات، وسلسلة هجمات استهدفت عدد من القضاة pic.twitter.com/KtREJjqYNy — معمر الإرياني (@ERYANIM) September 1, 2022

وأضاف الإرياني ”هذه الجريمة النكراء امتداد لمسلسل الاستهداف الممنهج للجهاز القضائي وكوادره، التي لا تنفذ توجيهات الميليشيات الحوثية حرفيا؛ ومساعيها لإحكام سيطرتها على القضاء، واستخدامه أداة للتغطية على جرائمها، وشرعنة ممارساتها من نهب للأراضي والعقارات، وتصفية حساباتها السياسية“.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي ”بممارسة ضغوط حقيقية على قيادات ميليشيات الحوثي الإرهابية، لوقف استهدافها الممنهج للجهاز القضائي، ومحاولاتها الاستحواذ عليه، وعدم استخدامها القضاء أداة لتبييض جرائمها وانتهاكاتها، وتصفية حساباتها السياسية مع معارضيها“.

واختطف مسلحون يوم الثلاثاء الماضي، القاضي حمران، من أمام منزله في أحد أحياء محافظة صنعاء، عقب حملة تحريض نفذتها إحدى القنوات الفضائية التابعة للحوثيين بحق القاضي، ليتم قتله فجر الخميس.