مقتل القاضي اليمني محمد حمران بعد اختطافه بصنعاء.. واتهامات للحوثيين

أقدمت ”عصابة مسلحة“ على قتل القاضي اليمني محمد حمران، فجر الخميس، بعدما اختطفته في وقت سابق من أمام منزله في صنعاء، وسط اتهامات لمليشيا الحوثي بالوقوف وراء ذلك.

ونقلت صحيفة ”عدن الغد“ عن شهود عيان، قولهم إن ”المسلحين قتلوا القاضي حمران ورفضوا تسليمه“.

وأشارت الصحيفة إلى أن حمران -وهو عضو المحكمة العليا بصنعاء- تعرض للتحريض على قتله من قبل إحدى القنوات.

وذكرت وسائل إعلامية يمينة أخرى أن حمران كان قد تلقى ”تهديدات من قبل نافذين على علاقات بقيادات حوثية“.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وجه ناشطون أصابع الاتهام إلى مليشيات الحوثي، معتبرين أنها هي من تقف خلف خطف وقتل القاضي حمران.

وكتب الصحفي محمد الضبياني: ”مليشيا الحوثي الإرهابية تعدم القاضي محمد حمران عضو المحكمة العليا، بعد اختطافه“.

وأضاف المنيفي: ”جاءت عملية الاختطاف والإعدام المروعة بتوجيهات من قبل القيادي الحوثي المدعو محمد علي الحوثي“.

وتابع: ”واقع مأساوي صنعته المليشيا في مناطق احتلالها.. قتل واختطاف ونهب وإرهاب يطال كل مناحي الحياة“.

مليشيا الحوثي الإرهابية تعدم القاضي #محمد_حمران عضو المحكمة العليا، بعد اختطافه.

جاءت عملية الاختطاف والإعدام المروعة بتوجيهات من قبل القيادي الحوثي المدعو محمد علي الحوثي .. واقع مأساوي صنعته المليشيا في مناطق احتلالها، قتل واختطاف ونهب وإرهاب يطال كل مناحي الحياة. pic.twitter.com/bqQ2uWAjfT — محمد الضبياني M.Aldhabyani (@maldhabyani) August 31, 2022

من جانبه، كتب مصطفى البيضاني: ”تقوم مليشيات الحوثي الإرهابية بقتل القاضي بالمحكمة العليا محمد حمران في العاصمة المحتلة صنعاء“.

وأشار البيضاني، إلى أن القاضي حمران ”تعرض لتهديدات من قبل قيادات حوثية على رأسهم محمد على العماد صاحب قناة الهوية“.