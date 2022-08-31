اغتيال المرافق الشخصي لمحافظ شبوة

اغتال مسلحون يعتقد انتماؤهم لتنظيم القاعدة، مساء اليوم الأربعاء، المرافق الشخصي لمحافظ شبوة، مع أحد الجنود، في الطريق الرابط بين مدينتي عتق ونصاب في محافظة شبوة جنوب اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين يعتقد أنهم من عناصر القاعدة نصبوا كمينا لقائد حراسة محافظة شبوة، وقائد الكتيبة الثانية في اللواء الأول ”دفاع شبوة“ النقيب أبوبكر سالم الديولي، وأطلقوا النار عليه وعلى مرافقه وأردوهما على الفور.

ويوم السبت الماضي، نجا محافظ شبوة عوض الوزير العولقي من محاولة اغتيال، عندما استهدفت عبوة ناسفة موكبه.

وبحسب المكتب الإعلامي لمحافظ شبوة، فقد جرت ”محاولة استهداف المحافظ بعبوة ناسفة وضعت في طريق عودته من مديرية نصاب“.

وقال المكتب في بيان إن ”الأجهزة الأمنية في مديرية نصاب سارعت فور تلقيها بلاغًا من المواطنين بوجود عبوة ناسفة موقوتة على الطريق الرئيسي (عتق نصاب بيحان)“.

وتابع: ”تمكنت الأجهزة الأمنية من تفكيك العبوة الناسفة وانتزاع الصاعق وفصل دائرتها الإلكترونية المرتبطة بجوال، والتي وضعت على شكل حجر تم تشكيلها بالجبس ومملوءة بالمقذوفات الحديدية“.

وأشار البيان إلى ”تزامن وضع العبوة شديدة الانفجار أثناء زيارة قام بها المحافظ إلى مدينة نصاب، تفقد خلالها مستشفى نصاب وبعض المرافق الخدمية، والتقى عددًا من المواطنين والجهات ذات العلاقة“.

وأضاف: ”يأتي وضع العبوة الناسفة في طريق عودة المحافظ من زيارته التفقدية لمدينة نصاب كأول محاولة استهداف مباشر بعد أحداث التمرد التي جرت في المحافظة“.