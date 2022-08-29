قصف حوثي يستهدف أحياء سكنية بمنطقة الضباب في تعز

جددت ميليشيات الحوثيين، مساء الاثنين، هجومها على مواقع قوات الجيش اليمني في منطقة ”الضباب“ غربي مدينة تعز، مركز المحافظة الواقعة جنوب غرب اليمن، في استمرار لخروقاتها للهدنة الجارية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وقالت مصادر محلية بمحافظة تعز، لـ“إرم نيوز“، إن ميليشيات الحوثيين شنّت قصفًا مدفعيًا على مواقع للجيش اليمني في منطقة ”الضباب“ التابعة لمديرية جبل حبشي، غربي مدينة تعز، قبل أن تجدد هجومها على الجبهة الغربية بالمحافظة.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش اليمني تخوض مواجهة عنيفة في الوقت الحالي ضد ميليشيات الحوثيين، للتصدي لهجماتها، دون الإشارة إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين خلال هذه المواجهات، أو من المدنيين خلال القصف المدفعي الذي استهدفت به ميليشيات الحوثيين القرى السكنية في منطقة ”الضباب“.

وذكرت المصادر أن ميليشيات الحوثيين دفعت بتعزيزات عسكرية وبشرية من عناصرها القادمة من مختلف الجبهات القريبة من محافظة تعز باتجاه جبهة ”الضباب“، في محاولة منها للوصول إلى الطريق الرئيس الذي يعتبر المنفذ الوحيد لمدينة تعز المحاصرة والذي يربطها مع العاصمة اليمنية المؤقتة للبلاد عدن.

وقال ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي إن ميليشيات الحوثيين تواصل تصعيدها العسكري في ظل الهدنة الأممية الجارية، من خلال إرسالها تعزيزات عسكرية قادمة من محافظات إب وذمار وصنعاء، الخاضعة لسيطرتها، نحو منطقة ”الضباب“ في مديرية جبل حبشي وسط محافظة تعز.

وسبق أن شنّت ميليشيات الحوثيين، مساء الأحد، هجومًا عسكريًا واسعًا على مواقع تسيطر عليها قوات الجيش اليمني، في مناطق ”الضباب“ و“ميلات“ غربي مدينة تعز، مركز المحافظة؛ بهدف السيطرة على المنفذ الوحيد لمدينة تعز المحاصرة منذ أكثر من 7 سنوات، ما أدى إلى مقتل 23 عنصرًا من الحوثيين، و10 جنود من قوات الجيش اليمني، وعشرات الجرحى من الطرفين.

وعلى إثر الهجوم الحوثي الجديد، أعلنت اللجنة العسكرية الممثلة عن الحكومة اليمنية المشاركة في المحادثات الجارية بالعاصمة الأردنية عمّان، برعاية الأمم المتحدة، مساء الاثنين، تعليق أعمالها ”حتى إشعار آخر“.

وطالبت اللجنة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ، بـ“الاضطلاع بواجباته تجاه هذه الممارسات والجرائم التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، وأن يوضح للعالم حقيقة التعنت الحوثي والأساليب الملتوية التي يمارسها في التملص من التزاماته بالهدنة الإنسانية“.