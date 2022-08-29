بعد هجوم حوثي في تعز... الحكومة اليمنية تعلق مشاركتها بمباحثات الأردن

أعلنت اللجنة العسكرية الممثلة عن الحكومة اليمنية، في المحادثات الجارية في العاصمة الأردنية عمّان، برعاية الأمم المتحدة، مساء يوم الإثنين، تعليق أعمالها.

جاء ذلك نتيجة ”الهجوم العسكري الذي شنته مليشيات الحوثيين، مساء أمس الأحد، في محافظة تعز“، حسب ما أفادت اللجنة في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“.

وقالت إن ”تعليق مشاركتها في المحادثات الجارية الهادفة إلى تعزيز الرقابة على الخروق وتشكيل غرف عمليات مشتركة على مستوى الجبهات“ في جميع أنحاء البلاد، ”سيستمر حتى إشعار آخر“.

وأشارت إلى أن ”هجوم مليشيات الحوثيين في تعز، كان يستهدف إغلاق آخر شريان رئيسي يغذّي مدينة تعز المحاصرة منذ سبع سنوات“.

وبينت أنه يأتي ”في ظل استمرار الخروق اليومية للهدنة باستخدام الطيران المسير والصواريخ الباليستية والتحشيد المستمر وغيرها من الأعمال العسكرية التي ذهب ضحيتها مئات القتلى والجرحى خلال فترة الهدنة“.

وطالبت اللجنة، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ، بـ“الاضطلاع بواجباته تجاه هذه الممارسات والجرائم التي تقوم بها مليشيا الحوثي وأن يوضح للعالم حقيقة التعنت الحوثي والأساليب الملتوية التي يمارسها في التملص من التزاماته بالهدنة الإنسانية“.

واستؤنفت أعمال الجولة الثالثة من محادثات اللجان العسكرية المشتركة، الممثلة عن الحكومة اليمنية وعن مليشيات الحوثيين، وأخرى ممثلة عن التحالف العربي، برعاية أممية قبل أيام في العاصمة الأردنية، لتشكيل غرفة عمليات مشتركة، لمراقبة الخروق بين الأطراف اليمنية.

وكانت مليشيات الحوثيين قد شنت هجومًا واسعًا مساء الأحد، حتى فجر اليوم الإثنين، استهدف مناطق عدة تسيطر على قوات الجيش اليمني، في مناطق ”الضباب“ و“ميلات“ غرب مدينة تعز، مركز المحافظة، بهدف الطريق الرئيس الذي يربط مدينة تعز، بمحافظة عدن“ العاصمة اليمنية المؤقتة للبلاد.