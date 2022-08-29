اندلاع معارك عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي في تعز

‏‎اندلعت في ساعة متأخرة من ليل الأحد، في محافظة تعز جنوب غرب اليمن، اشتباكات مسلحة عنيفة، بين قوات الجيش اليمني مسنودا برجال المقاومة الشعبية، وميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران.

وسبقت تلك المواجهات، محاولات حوثية، للتسلل باتجاه مواقع قوات الجيش اليمني، التي تتمركز فيها بمنطقة الضباب، الواقعة غرب محافظة تعز، إلا أنها فشلت في تحقيق مساعيها، ونجحت وحدات الجيش اليمني، في التصدي لتلك المحاولات.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، في سلسلة تغريدات على حسابه في ”تويتر“ : ”اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني، مسنوداً بالمقاومة الشعبية، وميليشيات الإرهاب الحوثية، إثر محاولة تسلل للمليشيا في منطقة الضباب، غرب مدينة تعز“.

‏وأكد إعلام محور تعز، على أن، ”الدفاعات الجوية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، أسقطت طائرة مسيرة للميليشيات الإرهابية، في عقبة منيف، شرق مدينة تعز“.

و أورد إعلام محور تعز، تغريدة عند فجر اليوم الإثنين، أكد فيها ”‏استمرار المواجهات بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، وميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة الضباب، غرب مدينة تعز“.

ووصفت مصادر ميدانية لـ“إرم نيوز“، المواجهات القتالية بين الجانبين بـ“العنيفة والضارية“، مشيرة إلى أنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من كلا الطرفين.

وتأتي تلك المواجهات الميدانية، في ظل الهدنة الأممية التي جرى تجديدها للمرة الثالثة لشهرين آخرين أوائل الشهر الجاري.

وكان متحدث الجيش اليمني العميد ركن عبده مجلي، قد أورد في إيجاز صحفي يوم الأحد، إحصائية بخروقات ميلشيات الحوثي، خلال الشهر الخامس من عمر الهدنة الأممية، والتي جرى تجديدها في الـ2 من شهر آب/أغسطس الجاري، حيث تجاوزت الـ1400 خرق، في مختلف جبهات القتال.