ترحيب يمني بالإعلان عن عزم روسيا استئناف عمل سفارتها في عدن

لقي الإعلان عن عزم روسيا استئناف عمل سفارتها باليمن، من العاصمة المؤقتة عدن، ترحيبا واسعا من اليمنيين، في خطوة روسية اعتُبرت ”صفعة“ لمليشيا الحوثي.

وذكرت مصادر في ديوان رئاسة الجمهورية اليمنية، لـ“إرم نيوز“، أن القائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن يفغيني كودروف، ”أفصح عن نية بلاده، استئناف عمل السفارة الروسية، من داخل العاصمة المؤقتة للبلاد عدن“.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه يوم الأحد، برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، في مقر إقامة الأخير، في العاصمة السعودية الرياض، بحثا خلاله التطورات اليمنية وجهود تحقيق السلام في البلاد، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ”سبأ“.

وبحسب الوكالة، أكد العليمي، على ترحيب مجلس الرئاسة والحكومة اليمنية، باستئناف عمل السفارة الروسية من العاصمة المؤقتة عدن.

وشدد العليمي، خلال اللقاء، على ضرورة ”الدفع بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، إلى آفاق أوسع، من التعاون والتنسيق المثمر في مختلف المجالات“.

من جهته، أكد القائم بأعمال السفير الروسي لدى اليمن يفغيني كودروف، على ”التزام بلاده بموقفها الثابت، إزاء الملف اليمني، والجهود الرامية إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن“.

يشار إلى أنه في حال استأنفت موسكو، عمل سفارتها من داخل عدن، ستكون بذلك أول سفارة أجنبية قد أعادت عملها الدبلوماسي في اليمن، منذ حوالي 8 سنوات، وتحديدا منذ تنفيذ ميليشيات الحوثي انقلابها على الشرعية الدستورية، في شهر أيلول/ سبتمبر 2014.

وكتب الإعلامي اليمني عبدالملك اليوسفي، عبر حسابه في تويتر: ”فتح السفارة الروسية في عدن رسالة واضحة مضمونها أن الخارج مطمئن لمستوى الاستقرار الذي حققته المدينة“.

من جانبه، قال الكاتب محمد النود: ”السفارة الروسية تعاود العمل من العاصمة عدن مع رحيل قوات بن معيلي من أبين.. يعني حاجه زي كذا ترفع المعنويات وتخليك طاير فوق السحاب رفرف يا علم“.

بدوره كتب الصحفي سياف الغرباني على تويتر: ”بعد زيارة وفدهم إلى موسكو، كان الحوثيين يمنون النفس، بعودة سفارة روسيا وربما الصين، للعمل من صنعاء.. فرحوا وهللوا للزيارة واعتبروا بوتين في الجيب، لكنه قرر اليوم إرسال سفيره إلى عدن وليس إلى صنعاء“.

وأضاف: ”صفعة روسية أخرى للمليشيا، بعد صفعة إغلاق السفارة في ديسمبر 2017“.