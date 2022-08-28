الجيش اليمني: الحوثيون استغلوا الهدنة بشكل همجي

تجاوزت خروق ميليشيات الحوثي، منذ بداية الهدنة الأممية، المعلنة للمرة الثالثة، في الـ2 من شهر آب/أغسطس الجاري، الـ1400 خرق، في مختلف جبهات القتال، وفقا لإحصائية رسمية أعلنتها القنوات الإعلامية للجيش اليمني.

وجاءت الإحصائية، على لسان المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني العميد ركن عبده مجلي، الذي قال إن ”ميليشيات الحوثي الإيرانية، استغلت أيام الهدنة بشكل همجي، كونها تواصل تصعيدها، وتستهدف المواقع العسكرية والأعيان المدنية“.

وأشار في إيجاز صحفي اليوم الأحد، أورده الموقع الرسمي للجيش اليمني ”سبتمبر نت“، إلى أنه، نتج عن خروق الحوثي مقتل وإصابة العشرات من القوات المسلحة والمدنيين، وإلحاق الأضرار المادية بالمنشآت والمنازل السكنية، إضافة إلى مواصلة الحصار، وقطع الطرقات عن مدينة تعز، ”ما يؤكد تعنت ورفض الميليشيات الحوثية للهدنة الأممية“.

وأوضح العميد مجلي أن ”ميليشيات الحوثي، تأبى، في ظل الهدنة الأممية، إلا أن تتخذها جسر عبور، لمزيد من الإجرام، بحق أبناء الشعب اليمني“.

وأكد أن ”قوات الجيش، ملتزمة التزاماً تاماً، بوقف إطلاق النار، وفقاً للهدنة الأممية المعلنة للمرة الثالثة، وتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية“.

واستعرض القيادي في الجيش اليمني، خلال إيجازه الصحفي، التطورات الميدانية في الجبهات القتالية والخروق والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية، منذ بداية الهدنة الأممية المعلنة للمرة الثالثة في الثاني من الشهر الجاري.

ونوه العميد مجلي إلى أن ”الميليشيات الانقلابية، عمدت على ارتكاب (1436) خرقاً خلال 26 يوماً، في كافة جبهات ومحاور القتال، في محافظات مأرب وتعز والجوف وحجة والضالع والحديدة وأبين وصعدة“.

وبين أن الخروق الحوثية، ”تنوعت في كافة الجبهات بمختلف المحافظات، بين استحداث متارس وخنادق وتحصينات واستهداف مواقع الجيش بسلاح المدفعية والأسلحة المتوسطة وبالعيارات المتنوعة ونشر القناصين، إضافة إلى استهداف مواقع قواتنا بالطائرات المسيرة المتفجرة والحاملة للقذائف والقنابل نتج عنها استشهاد وجرح عدد من أبطال الجيش“.

وحسب مجلي، فقد دفعت ميليشيات الحوثي الانقلابية، بتعزيزات شملت عشرات الأطقم التي تضم آليات ومعدات عسكرية، وكذلك قوات بشرية، وذلك إلى مختلف جبهات القتال.

يذكر أنه عادة ما يتبادل الطرفان، الاتهامات بخرق الهدنة، منذ الإعلان عنها للمرة الأولى.