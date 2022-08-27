نجاة محافظ شبوة عوض ابن الوزير من محاولة اغتيال

نجا محافظ شبوة عوض ابن الوزير العولقي، اليوم السبت، من محاولة اغتيال، عندما استهدفت عبوة ناسفة موكبه.

وبحسب المكتب الإعلامي لمحافظ شبوة، فقد جرت ”محاولة استهداف المحافظ ابن الوزير بعبوة ناسفة وضعت في طريق عودته من مديرية نصاب“.

وقال المكتب في بيان، إن ”الأجهزة الأمنية في مديرية نصاب بقيادة الرائد ناصر امبوشل، سارعت فور تلقيها بلاغًا من المواطنين بوجود عبوة ناسفة موقوتة على الطريق الرئيسي (عتق نصاب بيحان)“.

وتابع: ”تمكنت الأجهزة الأمنية من تفكيك العبوة الناسفة وانتزاع الصاعق وفصل دائرتها الإلكترونية المرتبطة بجوال، والتي وضعت على شكل حجر تم تشكيلها بالجبس ومملوءة بالمقذوفات الحديدية“.

وأشار البيان إلى ”تزامن وضع العبوة شديدة الانفجار أثناء زيارة قام بها المحافظ ابن الوزير إلى مدينة نصاب، تفقد خلالها مستشفى نصاب وبعض المرافق الخدمية، والتقى عددًا من المواطنين والجهات ذات العلاقة“.

وأضاف: ”يأتي وضع العبوة الناسفة في طريق عودة المحافظ من زيارته التفقدية لمدينة نصاب كأول محاولة استهداف مباشر بعد أحداث التمرد التي جرت في المحافظة، مطلع الشهر الحالي“.

ونقل عن مصدر أمني، ”أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية باشرت عملية بحث وتحرٍ في المنطقة؛ لتعقب الأيادي العابثة بالأمن والاستقرار“، مؤكدًا أن ”الأجهزة الأمنية لن تألو جهدًا في تعقب الأيادي الإجرامية، وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة وسكينة أبنائها“.