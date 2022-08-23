وزير الصناعة والتجارة اليمني: مخزون القمح يكفي 4 أشهر

قال وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول، اليوم الثلاثاء، إن المخزون الغذائي لليمن من القمح يكفي نحو 4 أشهر، مع بدء إجراءات للاستيراد من عدة دول.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية وكبار التجار والمستوردين ورجال المال والأعمال في مدينة عدن، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.

وأكد الأشول أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا فتحت باب الاستيراد من عدة دول منتجة للقمح من بينها رومانيا وفرنسا، إلى البلد الذي تعصف به الحرب منذ 8 سنوات، ويعاني من انخفاض مخزونات الغذاء الإستراتيجية.

وقال إن هناك مخاطبات رسمية لفتح خط عبر تركيا لإمدادات القمح الروسي والأوكراني لتأمين توافر دائم لهذه المادة الحيوية التي تشكل الغذاء الرئيس لليمنيين.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق، الشهر الماضي، لاستئناف الصادرات من أوكرانيا، التي توقفت منذ الغزو الروسي، في فبراير/ شباط، ما قد يخفف من نقص الحبوب الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية.

ويستورد اليمن 90% من طعامه، وتأتي 45 % من احتياجاته من القمح من أوكرانيا وروسيا.