الولايات المتحدة تتعهد بمواصلة دعم اليمن

تعهدت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بتقديم الدعم لقوات خفر السواحل وحرس الحدود اليمنية، ضمن جهود البلدين المشتركة لمكافحة الإرهاب.

وأكد سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، ستيفن فاجن، خلال لقاء مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الدكتور رشاد العليمي، بالعاصمة السعودية الرياض، أن بلاده ستقدم دعمًا واعدًا لقوات خفر السواحل وحرس الحدود اليمنية، في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.

وتطرق فاجن إلى الدعم المقدم عبر وكالة التنمية الأمريكية، ”خصوصًا في مجال بناء القدرات المؤسسية للبنك المركزي ووزارة المالية، فضلًا عن قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي“، وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“.

واستعرض السفير الأمريكي لدى اليمن، خلال اللقاء، مجالات الدعم الأمريكي القائمة والمستقبلية، ”بما فيها المساعدات الإنسانية والإنمائية التي تجاوزت اعتماداتها هذا العام مليار دولار للمرة الأولى“.

وأشار إلى موافقة الولايات المتحدة الأمريكية، على استئناف برنامج التبادل الثقافي مع الحكومة اليمنية، وبرنامج الزائر الدولي، بعد سبع سنوات من توقفه.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالسفير الأمريكي لدى اليمن، ناقش الجهود الأممية والدولية المتعلقة بتنفيذ بنود الهدنة الجارية، والضغوط المطلوبة لدفع ميليشيات الحوثيين نحو الوفاء بالتزاماتها بموجب الإعلان الأممي، واتفاق ”ستوكهولم“، خاصة في ما يتعلق بفتح طرق تعز والمحافظات الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات سفن الوقود الواصلة عبر موانئ الحديدة بتسهيل من الحكومة اليمنية.

وبحسب الوكالة، فقد أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، بالعلاقات اليمنية الأمريكية المتميزة، وأكد تقديره لمواقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية.

وأعرب العليمي عن أمله في أن يفتح دعم الحكومة الأمريكية لليمن ”آفاقًا أوسع لتعزيز الإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي، ليشمل ذلك تأهيل القطاع الزراعي في البلاد“.