تعزيز قوات الحماية لتأمين منشأة "العقلة" النفطية في شبوة

عززت القوات الجنوبية، بمحافظة شبوة، جنوب اليمن، اليوم الأحد، قوات الحماية الخاصة بمنشأة حقل ”العقلة“ النفطي، بوحدات عسكرية تابعة لقوات دفاع شبوة، إلى جانب الوحدات العسكرية السابقة المكلفة بحماية المنشأة.

وقالت مصادر عسكرية في ألوية العمالقة الجنوبية، لـ“إرم نيوز“، إن محافظ محافظة شبوة، عوض الوزير العولقي، أجرى زيارة هي الأولى اليوم الأحد، إلى مجمع ”العقلة“ النفطي، بمديرية عرماء، شمال شرق محافظة شبوة، برفقة قائد محور بيحان لدى ألوية العمالقة، وقائد محور عتق العسكري، عقب عملية تطهيره من القوات الموالية لحزب التجمع اليمني للإصلاح ”إخوان مسلمين“.

وأكدت المصادر، أن وحدات عسكرية تابعة لقوات دفاع شبوة، وصلت إلى مجمع ”العقلة“ النفطي، عقب زيارة المحافظة، لتعزيز حماية المنشأة النفطية إلى جانب وحدات من اللواء 21 ميكانيكي – الذي اشتركت وحدات عسكرية من اللواء في أحداث التمرد بشبوة – المكلفة في أوقات سابقة بحماية المنشأة.

وأشارت المصادر إلى أن جزءًا من وحدات اللواء 21 ميكانيكي، المكلفة بحماية مجمع ”العقلة“ النفطي، انسحبت من الموقع عقب قدوم ألوية العمالقة الجنوبية وقوات دفاع شبوة، الأحد، ضمن العملية العسكرية الجارية بالمحافظة لتأمين الشركات والحقول النفطية بشبوة.

مصادر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة، أكدت لـ“إرم نيوز“، أن الإبقاء على الوحدة العسكرية التابعة للواء 21 ميكانيكي في مجمع ”العقلة“ النفطي بمديرية عرماء، جاء وفقًا لبيان اللجنة العسكرية والأمنية المشكّلة من قبل مجلس القيادة الرئاسي بالبلاد، الصادر يوم الجمعة الماضي.

وأصدرت اللجنة الرئاسية المكلفة بتقصي الحقائق في أحداث شبوة، الجمعة الماضي، بيانًا قالت فيه إن اللجنة الأمنية بشبوة، التي يرأسها محافظ المحافظة، عوض الوزير العولقي، ”وضعت خطة أمنية تم إرسالها إلى رئيس اللجنة العسكرية وزير الدفاع، لإقرارها، على أن تستمر الوحدات المسؤولة عن حماية الشركات والمنشآت النفطية بتنفيذ مهامها السابقة“.

وشددت على وقف إطلاق النار من قبل الجميع، وتنفيذ القرارات الرئاسية، والالتزام بعدم العودة للإخلال بأمن واستقرار المحافظة، إلى جانب إجراء دور التسليم والاستلام بين قيادات السلف والخلف، وتكليف الأركانات والنواب لتلك الوحدات – التي لم تشارك في الأحداث – بتسيير أعمالها.