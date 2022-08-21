اليمن.. ألوية العمالقة ودفاع شبوة تسيطران على مواقع جديدة

حققت ألوية العمالقة الجنوبية وقوات دفاع شبوة، يوم الأحد، تقدما جديدا في المعارك بمحافظة شبوة، ضد القوات الموالية لحزب التجمع اليمني للإصلاح.

وسيطرت ألوية العمالقة وقوات دفاع شبوة، على عدد من المواقع الإستراتيجية، هي: مثلث ”الواديين“، مفرق ”العبر – الخشعة“، معسكر ”حراد“، على الطريق الدولي الرابط بين محافظة شبوة ومحافظة حضرموت.

كما سيطرت القوات الجنوبية، على طريق ”العبر“ المؤدي إلى منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“، إن ”القوات الجنوبية تمكنت من دحر القوات الموالية لإخوان اليمن، التي فرّت نحو المناطق الجبلية والصحراوية في المنطقة، بعد أن شنّت قصفًا مدفعيًّا على مناطق سكنية بمنطقة ”الضبية“، فجر يوم الأحد.

وكانت ألوية العمالقة وقوات دفاع شبوة، سيطرت أمس السبت على نقطة ”عياذ“ ومفرق جردان، ونقطة مفرق الغاز، فضلا عن ”تطهير“ القطاع الـ4 النفطي، وحقل العقلة النفطي، شمال شرق شبوة، دون مقاومة من القوات الموالية لحزب التجمع اليمني للإصلاح.

وأكد محافظ محافظة شبوة، عوض الوزير العولقي، أمس السبت، خلال لقائه بممثلي القطاع الـ4 النفطي، أن الوضع الأمني تحت السيطرة، وأنه بالإمكان القيام بالترتيبات اللازمة لاستئناف الضخ النفطي واستقبال المقطورات إلى قطاع العقلة النفطي.

وقال محافظ شبوة، إن ”الأمن مستتب في القطاعات النفطية المختلفة والوضع مستقر“، مؤكدا أنه ”أصدر توجيهات بتأمين إضافي للمناطق والمنشآت النفطية في شبوة من أي قوى تزعزع أمن واستقرار المحافظة“.