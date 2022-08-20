محافظ حضرموت: تعيين كادر حضرمي رئيساً لأركان الأمن بالوادي والصحراء

قالت السلطة المحلية في محافظة حضرموت اليمنية، السبت، إن المحافظ مبخوت بن ماضي، أكد اتفاقه مع وزير الداخلية على تعيين كادر أمني حضرمي رئيساً لأركان الأمن المركزي بالوادي والصحراء.

وأضافت السلطة أن بن ماضي أجرى، السبت، اتصالاً هاتفياً بوزير الداخلية اللواء ركن إبراهيم حيدان، طالبه فيه بإعادة النظر في قراره القاضي بتعيين رئيس لأركان الأمن المركزي بأمن وادي وصحراء حضرموت، من خارج المحافظة.

وأضافت أنه جرى الاتفاق على ترشيح أحد القيادات الأمنية من أبناء المحافظة في هذا الموقع الأمني، والاتفاق بشأنه، وصدور قرار تعيين له من وزير الداخلية.

وأكد المحافظ بن ماضي أن هذه التعيينات لكوادر المحافظة وأبنائها تأتي بهدف حفظ الأمن في وادي وساحل حضرموت، في سياق تمكين أبناء حضرموت وكوادرها الأمنية من إدارة أمور الأمن في جميع المواقع الأمنية والعسكرية وبسط الأمن في عموم المحافظة.

ونشر ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية وثيقة رسمية تحوي قرارًا لم يتم الإعلان عنه حتى الآن، صادرا عن وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، بتعيين مدير أمن محافظة مأرب السابق العقيد مروان مجاهد علي السبعي رئيسًا لأركان فرع قوات الأمن الخاصة في مديريات الوادي والصحراء من محافظة حضرموت، جنوبي البلاد.

وأثار هذا القرار غير المعلن الصادر في السابع من أغسطس/ آب الجاري جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب تزامنه مع ذات اليوم الذي انطلقت فيه المواجهات الدامية التي شهدتها مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، المتاخمة لحضرموت؛ إثر تمرّد قائد فرع قوات الأمن الخاصة في محافظة شبوة العميد عبدربه لعكب، الموالي لحزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمين)، على قرار إقالته من محافظ لشبوة؛ لتورطه في اقتتال سابق.

كما يتزامن قرار اللواء الركن إبراهيم حيدان، المقرّب من حزب الإصلاح اليمني، مع تحركات القوات الموالية لمجلس القيادة الرئاسي، الرامية إلى فرض السيطرة الحكومية على مواقع شركات وحقول النفط في عدد من المحافظات اليمنية.