اليمن.. ميليشيات الحوثي تختطف العشرات في محافظة ذمار

نفذت ميليشيات الحوثي، اليوم السبت، حملة اعتقالات واختطافات بحق العشرات من المواطنين من أبناء محافظة ذمار شمال اليمن.

وأفاد الموقع الرسمي الناطق باسم المقاومة الوطنية ”2 ديسمبر“ بأن ”ميليشيات الحوثي الانقلابية داهمت قرية كومان سنامة، في مديرية الحدا بمحافظة ذمار، واختطفت عددًا من المواطنين“، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ”تواصلًا لسياساتها القمعية وجرائمها بحق المدنيين“.

وأوضح الموقع أن ”الميليشيات الحوثية اقتحمت عددًا من منازل المواطنين، واختطفت العشرات منهم إلى العديد من السجون والمعتقلات التابعة لها“.

وأشار الموقع إلى أن ”ميليشيات الحوثي الإرهابية نفّذت، خلال الأيام الماضية، الكثير من حملات الاختطافات، طالت عددًا من المواطنين في ذات المديرية“.

وذكرت تقارير إعلامية يمنية أن ‏ميليشيات الحوثي نفذت، أمس الجمعة، مداهمة مماثلة على قرية كومان سنامة، حيثُ ”قامت بالاعتداء على الأهالي، واعتقلت عدداً منهم“.

وبينت أن الخطوة الحوثية جاءت ”على خلفية رفض أبناء القرية ووجهائها التحشيد والقتال في صفوفها“، مشيرة إلى أن ”هذه هي الحملة الرابعة التي نفذتها الميليشيات ضد أبناء القرية خلال أقل من عامين“.

وتمارس ميليشيات الحوثي، في المناطق والمدن التي تقع تحت سيطرتها ونفوذها، العديد من الانتهاكات والممارسات التعسفية، بحق المدنيين القاطنين في تلك المواقع.

كما تتبع ميليشيات الحوثي سياسة إجبار المواطنين بمختلف أعمارهم على الانضمام إلى مقاتليها في الجبهات.