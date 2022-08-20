القوات الجنوبية تسيطر على مواقع إستراتيجية جديدة في شبوة

سيطرت قوات العمالقة الجنوبية وقوات دفاع شبوة، اليوم السبت، على مواقع إستراتيجية جديدة، واقعة شمال شرق محافظة شبوة.

وكبدت القوات الجنوبية، القوات العسكرية المتمردة الموالية لحزب الإصلاح (ذراع الإخوان المسلمين في اليمن)، خسائر فادحة، لا سيما أنها طردتها من مواقع عدة كانت تبسط سيطرتها عليها.

وقالت مصادر عسكرية لـ“إرم نيوز“، ضمن قوات دفاع شبوة إنه ”بعد رفض المتمردين قرار اللجنة الرئاسية، وعدم الإعتراف بها، ومحاولة الالتفاف على قواتنا الجنوبية، ردت القوات بصد الالتفاف، والهجوم باتجاه مواقع تلك القوات، الواقعة شمال شرق محافظة شبوة“.

وأفادت المصادر بأن القوات الجنوبية ”استطاعت تطهير نقطة عياذ مفرق جردان، ونقطة مفرق الغاز، وكذلك تمكنت من تطهير، قطاع 4 النفطي، وحقل العقله النفطي“.

وحسب المصادر ”تقدمت القوات الجنوبية، على مسار الخط الدولي، الرابط بين محافظتي شبوة وحضرموت، والهدف من ذلك، تحرر مفرق عرماء، وتمشط المواقع والصحراء باتجاه حقل العقله النفطي“.

وأشارت المصادر إلى أن ”القوات الجنوبية، لم تجد خلال المعارك القتالية، أي مقاومة تذكر من قبل القوات المتمردة، التي سارعت بالانسحاب من تلك المواقع التي كانت تسيطر عليها، لتستحوذ عليها القوات الجنوبية، التي غنمت كذلك آليات ومعدات عسكرية، تركتها القوات المتمردة خلفها أثناء فرارها وانسحابها“.

وكانت اللجنة العسكرية والأمنية الرئاسية في اليمن، والتي تم تشكيلها، على خلفية الأحداث الأخيرة التي تشهدها محافظة شبوة، اتخذت الجمعة، قرارات عدة لوقف إطلاق النار ومعالجة الأوضاع الأمنية في المحافظة.