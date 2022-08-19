اليمن.. إسناد مهمة تأمين الخط الدولي في عتق لعادل بن علي هادي

أسندت اللجنة العسكرية والأمنية الرئاسية في اليمن، والمشكلة بشأن الأحداث الأخيرة في محافظة شبوة، مهمة تأمين الخط الدولي (عتق – العبر) لقائد محور عتق عادل علي بن علي هادي.

وقالت اللجنة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“ الجمعة، إنه تم إسناد المهمة لقائد محور عتق، لتأمين الطريق بالقوات الخاصة التابعة للمحور لضمان تأمين سلامة المسافرين والحركة التجارية في هذا الخط.

ودعت اللجنة أبناء محافظة شبوة كافة ”إلى الوقوف صفاً واحداً مع قيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الاجتماعي ونشر المحبة والسلام في كافة ربوع المحافظة“ بحسب ما جاء في البيان.

وأصدرت اللجنة بيانها، بعد أن قامت بالنزول إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة وأجرت عددا من اللقاءات والتواصلات داخل المحافظة وخارجها لتقصي الحقائق.

وشددت اللجنة ”بعد إجراء الاتفاقات مع جميع الأطراف وتقييم مجريات الأحداث في شبوة، على ضرورة وقف إطلاق النار من قبل الجميع مع الالتزام بعدم العودة للاخلال بأمن واستقرار المحافظة، و تنفيذ القرارات الرئاسية وإجراء دور التسليم والإستلام بين قيادات السلف والخلف وفقاً لتلك القرارات وتكليف الأركانات والنواب لتلك الوحدات بتسيير أعمالها، التي لم تشارك في الأحداث“.

وشهدت مدينة عتق مركز المحافظة الاثنين قبل الماضي، اشتباكات دامية استمرت لثلاثة أيام، بين قوات ألوية العمالقة الجنوبية ودفاع شبوة من جهة، وأخرى عسكرية وأمنية موالية لحزب التجمع اليمني للإصلاح، المتمردة على قرارات رئاسة مجلس القيادة الرئاسي.