فرنسا تنفي أي وجود عسكري لقواتها في منشأة بلحاف بشبوة

نفت السفارة الفرنسية لدى اليمن، اليوم الجمعة، أي وجود لقوات فرنسية في مدينة بلحاف بمحافظة شبوة اليمنية.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها على تويتر: ”لقد علمنا بمزاعم تشير إلى وجود عسكري فرنسي مزعوم في موقع ⁧بلحاف⁩ في اليمن⁩، وهذه شائعات لا أساس لها من الصحة وننفيها بشكل رسمي“.

ويأتي ذلك ردًا من السفارة على تقارير تحدثت خلال الساعات الأخيرة عن وجود قوات عسكرية فرنسية في منشأة بلحاف بشبوة.

وتوصف منشأة بلحاف الاقتصادية بأنها المشروع الأضخم في اليمن، وتقول جهات حكومية إن إعادة تشغيلها ستوفر لخزينة الدولة عوائد مالية سنوية تقدر بمليارات الدولارات.

وتوقفت المنشأة عن العمل، منذ العام 2015، ولها خطَّان للإنتاج، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لها 6.7 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي، بحسب ”رويترز“.

وتقع شبوة (جنوب شرق) ضمن ما تعرف بالمحافظات الجنوبية، وتعد واحدة من أهم محافظات اليمن كونها غنية بالنفط.