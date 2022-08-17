تجدد الاشتباكات العنيفة في شبوة اليمنية

تجددت المواجهات العنيفة، مساء الأربعاء، في محافظة شبوة اليمنية، بين ألوية العمالقة الجنوبية وقوات دفاع شبوة من جهة، وقوات عسكرية وأمنية موالية لحزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمون) من الجهة الأخرى.

ويأتي ذلك بعد نحو يومين من توقف الاشتباكات، شمالي مدينة عتق، مركز محافظة شبوة.

وقالت مصادر عسكرية وأخرى محلية، لـ“إرم نيوز“، إن الطرفين تبادلا قصفا عنيفا في مناطق متفرقة من مديرية جردان، شمالي محافظة شبوة، التي تبعد نحو 50 كليومترا عن مدينة عتق.

وأضافت المصادر أن ”القصف المدفعي من قبل قوات العمالقة الجنوبية ودفاع شبوة، استهدف منطقتي البراق والميزان القريبتين من مدينة عياذ، التي تتمركز بها وحدات من القوات المتمردة، الموالية لإخوان اليمن“.

وتابعت أن ”مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين في مديرية جردان، بمنطقة الفارحة وأطراف مدينة عياذ التي تمكنت ألوية العمالقة الجنوبية وقوات دفاع شبوة، من الوصول إليها الثلاثاء الماضي، بعد أن دحرت القوات الموالية لحزب الإصلاح إلى مناطق شمال مديرية جردان“.

وكان مصدر مسؤول في السلطة المحلية لمحافظة شبوة، أكد الثلاثاء الماضي لـ“إرم نيوز“، أن ”العمليات العسكرية الجارية في المحافظة تسير بشكل جيد، وتأتي لتأمين المناطق والمديريات التي تقع فيها حقول وشركات النفط بشبوة“.

وأشار المصدر، الذي فضّل عدم الإفصاح عن هويته، كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إلى أن محافظ محافظة شبوة، عوض الوزير العولقي، ”أصدر توجيهات بتأمين الشركات والحقول النفطية بالمحافظة، دون أي عمليات اقتتال“.

وشهدت مدينة عتق، مركز المحافظة، المتاخمة لمديرية جردان، قبل أكثر من أسبوع، مواجهات دامية استمرت لمدة 3 أيام، إثر تمرد قوات عسكرية وأمنية موالية للإخوان المسلمين في اليمن، على قرارات رئاسة مجلس القيادة الرئاسي، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الطرفين، بينهم مدنيون.