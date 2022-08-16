خلاف علني بين عضو المجلس الرئاسي اليمني ووزير الدفاع

كشفت رسالة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن خلاف علني بين نائب رئيس المجلس الرئاسي اليمني، فرج بن سالمين البحسني، ووزير الدفاع في الحكومة التابعة للمجلس محسن الداعري.

وتظهر الرسالة رفض البحسني للجنة استلام وتسليم المنطقة العسكرية الثانية، حيث اعتبر أن ”اغلبها لجنة من تشكيلة حزبية واحدة معادية للنخبة الحضرمية والتحالف العربي“ كما قال.

وكان اللواء البحسني يتولى منذ سنوات قيادة المنطقة العسكرية الثانية إلى جانب منصبه كمحافظ لمحافظة حضرموت، قبل أن يتم استبداله في المنصبين ليتفرغ لدوره الجديد كنائب لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.

ولا يبدو بحسب الرسالة أن البحسني يعترض على تعيين قائد جديد خلفا له في المنطقة العسكرية الثانية.

ووصف المتحدث السابق باسم المنطقة العسكرية الثانية‏‏ الموقف بأنه ”رسالة واضحة وصريحة من النائب اللواء البحسني لوزير الدفاع“، معتبرا في تغريدة بتويتر أنها تأتي ”حفاظا على المكتسبات التي تحققت وحرصا على استمرارها وتطويرها ولتفويت الفرصة على المتربصين بالنخبة الحضرمية والتحالف العربي وعدم إحداث شرخ في قيادة المنطقة الثانية“.