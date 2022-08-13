اليمن.. من هو فائز منصور سعيد قحطان؟

عيّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، السبت، العميد الركن فائز منصور سعيد قحطان التميمي، قائدًا للمنطقة العسكرية الثانية، ورقّاه إلى رتبة لواء، خلفًا للواء الركن، فرج البحسني، الذي يشغل حاليًا منصب عضو مجلس القيادة الرئاسي في البلاد.

وينتمي اللواء التميمي، إلى محافظة حضرموت، التي تنتشر في مديريات ساحلها قوات المنطقة العسكرية الثانية التابعة للجيش اليمني، إلى جانب محافظتي المهرة وأرخبيل سقطرى.

ولعب التميمي، خلال قيادته لقوات لواء الدفاع الساحلي، التابع للمنطقة العسكرية الثانية، في العام 2016، دورًا هامًا في مكافحة التنظيمات الإرهابية، منها تنظيم القاعدة، الذي استولى على مدينة المكلا، مركز حضرموت، في العام 2015، قبل أن يوسّع نشاط قواته إلى مكافحة خلايا تهريب الأسلحة لصالح مليشيات الحوثيين.

ويعدّ اللواء التميمي، واحدًا من بين أبرز أعمدة التأسيس لقوات ”النخبة الحضرمية“ التي تلقت تدريبًا وإشرافًا من قبل قوات التحالف العربي، عقب تحرير المكلا من عناصر القاعدة، لتأمين المدينة وفرض سلطة النظام والقانون في مديريات ساحل محافظة حضرموت، كبرى المحافظات اليمنية مساحة، كما كان قائدًا لعملية انتشار قوات ”النخبة الحضرمية“ على حدود مناطق وادي حضرموت.

وحصل التميمي، على درجة البكالوريوس في الطيران من الاتحاد السوفيتي، التي ابتُعث إليها في العام 1989 وتخرج في العام 1992، قبل أن يحضّر للماجستير في العلوم العسكرية، لدى كلية القادة والأركان، بجمهورية مصر العربية.

وحصل التميمي على رتبة عميد ركن طيار، كما شغل العديد من المناصب الوظيفية، أبرزها قيادته للواء شبام العسكري، ورئاسته لشعبة التدريب بالمنطقة العسكرية الثانية، ثم قيادته للواء الدفاع الساحلي التابع لقوات المنطقة العسكرية الثانية.

وكان اللواء التميمي، واحدًا من كوادر القوات العسكرية الجوية المنتمية إلى محافظات جنوب اليمن، الذين واجهوا عمليات تهميش وإقصاء وإبعاد قسري من قبل نظام الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، عقب حرب العام 1994، التي اندلعت بين شمال اليمن وجنوبه، بعد 4 أعوام من إعلان الوحدة اليمنية.