ضبط خلية حوثية مختصة بتهريب الأسلحة من موانئ إيران إلى الحديدة

كشفت القوات اليمنية المشتركة، المتمركزة في مناطق الساحل الغربي للبلاد، اليوم الجمعة، عن ضبط خلية تهريب بحري تابعة لمليشيات الحوثيين، تنشط في تهريب السلاح الإيراني، إلى ميناء محافظة الحديدة، الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية.

ونشر ”الإعلام العسكري للقوات المشتركة“، صورًا قال إنها تعود لأعضاء الخلية الحوثية المضبوطة، وعددهم 4 أشخاص، في حين يبقى العضو الخامس ”فارًّا من وجه العدالة“.

وذكرت وكالة ”2 ديسمبر“ المحلية، أن الخلية المضبوطة، عملت ضمن خلايا مماثلة تم ضبطها مؤخرًا من قبل الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي، بالتنسيق مع شعبة الاستخبارات العامة لدى قوات ”المقاومة الوطنية“.

وتشير اعترافات أعضاء الخلية إلى أنه تم تجنيدهم لتهريب السلاح عن طريق مهرب يعمل لدى مليشيات الحوثيين في ميناء الحديدة، يدعى ”علي حلحلي“.

وقال ”الإعلام العسكري للقوات المشتركة“، إن المضبوطين أقرّوا بتورطهم في عمليات تهريب أسلحة من ميناء ”بندر عباس“ الإيراني، إلى موانئ الحديدة.

كما أكدوا خلال اعترافاتهم، أن عملية التهريب جرت بإشراف خبراء الحرس الثوري الإيراني، واستخدمت فيها موانئ الحديدة لتهريب الأسلحة.

واعتبر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، أن اعترافات هذه الخلية، ”يؤكد استمرار طهران في تزويد المليشيا بالأسلحة في تحدي سافر وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية“.

1-اعترافات خلية حوثية تم ضبطها من قبل القوات المشتركة في الساحل الغربي،بتهريب الاسلحة من ميناء بندر عباس الايراني لموانىء الحديدة بإشراف الحرس الثوري،يؤكد استمرار طهران في تزويد المليشيا بالاسلحة في تحدي سافر وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالازمةاليمنية pic.twitter.com/OGsST2avo5 — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 13, 2022

وأشار في سلسلة تغريدات على تويتر، إلى أن هذه الاعترافات ”تؤكد الدور الذي تلعبه إيران في تقويض جهود التهدئة، واستخدامها مليشيا الحوثي أداة لقتل اليمنيين وزعزعة أمن واستقرار اليمن ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية، واستغلال المليشيا اتفاق ستوكهولم لاستخدام موانئ الحديدة نافذة لتهريب الأسلحة الإيرانية“.

وقال إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، مطالبون ”بالقيام بمسؤولياتهم القانونية بموجب مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإصدار إدانة واضحة لسياسات النظام الإيراني التخريبية، وممارسة ضغوط حقيقية لإنهاء تدخلاته في الشأن اليمني ووقف تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية“.

3-المجتمع الدولي والامم المتحدةوالدول دائمة العضوية في مجلس الأمن،مطالبين بالقيام بمسئولياتهم القانونية بموجب مبادئ ميثاق الامم المتحدة،واصدار ادانة واضحةلسياسات النظام الايراني التخريبية،وممارسة ضغوط حقيقيةلإنهاء تدخلاته في الشأن اليمني ووقف تهريب الأسلحةلمليشيا الحوثي الإرهابية pic.twitter.com/6FX1Ot0hGB — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 13, 2022

وكان ”الإعلام العسكري للقوات المشتركة“، التابع للقوات اليمنية المشتركة المتمركزة في مناطق من محافظتي الحديدة وتعز، على الساحل الغربي المطل على مياه البحر الأحمر، قد كشف الخميس الماضي، عن 6 خلايا أخرى تابعة لمليشيات الحوثيين، تم ضبطها مؤخرًا، متهمة بممارسة أنشطة تجسس وتخابر وتنفيذ مهمات إرهابية، ضد القوات اليمنية المشتركة.