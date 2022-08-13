شبكة دعارة

محمد زاهد

مطلقات أثرياء

مناشدة فتاة

أنهار أوروبا

مطعم للفقراء

قعيد المجد

مقتل امرأة
أظهر المزيد

أخبار

ضبط خلية حوثية مختصة بتهريب الأسلحة من موانئ إيران إلى الحديدة
تاريخ النشر: 13 أغسطس 2022 20:36 GMT
تاريخ التحديث: 13 أغسطس 2022 21:55 GMT

ضبط خلية حوثية مختصة بتهريب الأسلحة من موانئ إيران إلى الحديدة

كشفت القوات اليمنية المشتركة، المتمركزة في مناطق الساحل الغربي للبلاد، اليوم الجمعة، عن ضبط خلية تهريب بحري تابعة لمليشيات الحوثيين، تنشط في تهريب السلاح

+A -A
المصدر: عدن - إرم نيوز

كشفت القوات اليمنية المشتركة، المتمركزة في مناطق الساحل الغربي للبلاد، اليوم الجمعة، عن ضبط خلية تهريب بحري تابعة لمليشيات الحوثيين، تنشط في تهريب السلاح الإيراني، إلى ميناء محافظة الحديدة، الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية.

ونشر ”الإعلام العسكري للقوات المشتركة“، صورًا قال إنها تعود لأعضاء الخلية الحوثية المضبوطة، وعددهم 4 أشخاص، في حين يبقى العضو الخامس ”فارًّا من وجه العدالة“.

2022-08-Untitled345674578ه69ه

وذكرت وكالة ”2 ديسمبر“ المحلية، أن الخلية المضبوطة، عملت ضمن خلايا مماثلة تم ضبطها مؤخرًا من قبل الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي، بالتنسيق مع شعبة الاستخبارات العامة لدى قوات ”المقاومة الوطنية“.

وتشير اعترافات أعضاء الخلية إلى أنه تم تجنيدهم لتهريب السلاح عن طريق مهرب يعمل لدى مليشيات الحوثيين في ميناء الحديدة، يدعى ”علي حلحلي“.

وقال ”الإعلام العسكري للقوات المشتركة“، إن المضبوطين أقرّوا بتورطهم في عمليات تهريب أسلحة من ميناء ”بندر عباس“ الإيراني، إلى موانئ الحديدة.

كما أكدوا خلال اعترافاتهم، أن عملية التهريب جرت بإشراف خبراء الحرس الثوري الإيراني، واستخدمت فيها موانئ الحديدة لتهريب الأسلحة.

واعتبر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، أن اعترافات هذه الخلية، ”يؤكد استمرار طهران في تزويد المليشيا بالأسلحة في تحدي سافر وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية“.

وأشار في سلسلة تغريدات على تويتر، إلى أن هذه الاعترافات ”تؤكد الدور الذي تلعبه إيران في تقويض جهود التهدئة، واستخدامها مليشيا الحوثي أداة لقتل اليمنيين وزعزعة أمن واستقرار اليمن ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية، واستغلال المليشيا اتفاق ستوكهولم لاستخدام موانئ الحديدة نافذة لتهريب الأسلحة الإيرانية“.

وقال إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، مطالبون ”بالقيام بمسؤولياتهم القانونية بموجب مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإصدار إدانة واضحة لسياسات النظام الإيراني التخريبية، وممارسة ضغوط حقيقية لإنهاء تدخلاته في الشأن اليمني ووقف تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية“.

وكان ”الإعلام العسكري للقوات المشتركة“، التابع للقوات اليمنية المشتركة المتمركزة في مناطق من محافظتي الحديدة وتعز، على الساحل الغربي المطل على مياه البحر الأحمر، قد كشف الخميس الماضي، عن 6 خلايا أخرى تابعة لمليشيات الحوثيين، تم ضبطها مؤخرًا، متهمة بممارسة أنشطة تجسس وتخابر وتنفيذ مهمات إرهابية، ضد القوات اليمنية المشتركة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play