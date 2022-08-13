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أخبار

اليمن.. تعيين فائز منصور سعيد قحطان قائدا للمنطقة العسكرية الثانية
تاريخ النشر: 13 أغسطس 2022 19:19 GMT
تاريخ التحديث: 13 أغسطس 2022 20:30 GMT

اليمن.. تعيين فائز منصور سعيد قحطان قائدا للمنطقة العسكرية الثانية

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، اليوم السبت، قراراً بتعيين العميد الركن فائز منصور سعيد قحطان قائدا للمنطقة العسكرية

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المصدر: فريق التحرير

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، اليوم السبت، قراراً بتعيين العميد الركن فائز منصور سعيد قحطان قائدا للمنطقة العسكرية الثانية مع ترقيته إلى رتبة لواء.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ نت“ التابعة للشرعية، إن القرار (27) لسنة 2022م، نص في مادته الثانية على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

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ويأتي تعيين قحطان بديلا عن اللواء الركن فرج البحسني نائب مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت السابق.

وتعتبر المنطقة العسكرية الثانية إحدى مناطق سيطرة قوات الجيش وانتشارها في مديريات ساحل محافظة حضرموت، إلى جانب محافظتي المهرة وسقطرى.

ويقع مقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية، في المكلا، مركز محافظة حضرموت.

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