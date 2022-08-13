العليمي يدعو لعدم الزج بالجيش والأمن في صراعات بينية

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد العليمي اليوم السبت، على عدم الزج بوحدات القوات المسلحة والأمن والقوى الوطنية الرافضة لمشروع الحوثيين الانقلابي، ”في صراعات بينية، والعمل على تجاوز خلافاتها وتوجيه أسلحتها ضد العدو المشترك“، في إشارة إلى الحوثيين.

وقال العليمي، خلال لقاء جمعه ونائب مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بمجلس النواب اليمني وأعضاء هيئته الرئاسية ورؤساء لجانه، إن المجلس الرئاسي ”متماسك، وملتزم بنهج التوافق ووحدة الصف من أجل مواجهة التحديات الطارئة والالتفاف حول هدف استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية، المدعومة من النظام الإيراني“.

وأشار العليمي إلى عدم سماح مجلس القيادة الرئاسي، بـ“الإساءة أو استهداف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الذين يستحقون كل الثناء والتقدير والاعتزاز بتضحياتهم ومواقفهم الأخوية الشجاعة في مختلف المراحل“.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“ أن لقاء العليمي والزبيدي، برئاسة البرلمان، ناقش مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية والترتيبات الجارية لعقد جلسات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن.

وتطرق العليمي إلى الإصلاحات التي يقودها المجلس في القطاعات الخدمية والمؤسسية، بما في ذلك الجوانب المالية والرقابية، مؤكدا على أن المجلس وبالتعاون الوثيق مع الحكومة ”ماض في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية المشمولة بإعلان نقل السلطة، رغم التحديات الكبيرة على مختلف المستويات“.

وأشار العليمي إلى الإجراءات المتخذة ”من أجل تعزيز الدور الرقابي لمؤسسات الدولة، وتصحيح الاختلالات ومكافحة الفساد، والعمل على تطبيع الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظات المحررة“.

كما عرج رئيس مجلس القيادة الرئاسي على القرارات المتعلقة بإصلاح القضاء، وإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، والدوائر العدلية المساندة، والجهود المشتركة مع الحكومة والسلطات المحلية ”للحفاظ على استقرار نسبي للعملة الوطنية، وأسعار السلع الأساسية، وخدمة التوليد الكهربائي، خصوصا في العاصمة المؤقتة عدن، وتأمين مصادر بديلة لاستيراد الحبوب، ضمن المساعي الحثيثة لتخفيف المعاناة الإنسانية في البلاد“.

وجدد العليمي تأكيده على أن الأولوية القصوى ستظل لتعزيز أمن واستقرار عدن، والمحافظات المحررة، بدءا بـ“تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية، لتوحيد القوات المسلحة وتكاملها تحت وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى تشكيل لجنة لتوحيد الأجهزة الاستخباراتية وتلك المعنية بمكافحة الإرهاب، من أجل مواجهة التحديات المتزايدة على هذا الصعيد“.

ووصل الخميس الماضي، رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، إلى العاصمة المؤقتة عدن برفقة نائبه محمد الشدادي، ومستشار رئيس الجمهورية عبدالملك المخلافي، في إطار الترتيبات لانعقاد مجلس النواب ومتابعة أعمال اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة ومراجعة الموازنة العامة للدولة للعام 2022.