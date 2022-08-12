مكتب محافظ شبوة: بيان حزب الإصلاح تبنى التمرد والانقلاب العسكري في المحافظة

أصدر المكتب الإعلامي في ديوان محافظ محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، مساء اليوم الجمعة، ردًا على البيان، الذي أصدره حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن)، أمس الخميس، حول الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة شبوة.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ شبوة، إن ”بيان حزب التجمع اليمني للإصلاح، تبنى رسميًا -بشكل غير مباشر-، التمرد والانقلاب العسكري، الواضح على مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية في محافظة شبوة“.

وذكر البيان، الذي نشر عبر الصفحة الرسمية لمكتب إعلام شبوة، على موقع ”فيسبوك“: ”ويعتبر البيان اعترافًا واضحًا، بأنَّ التشكيلات العسكرية والأمنية التي تم تأسيسها على أيديولوجية مرتبطة بنهج الإخوان المسلمين، وألبسوها بالزي والرُتب التي أنسبوها للمؤسسة العسكرية والأمنية، التي هي بعيدة عنها كل البعد، والتي نُكن لها كل الوفاء والاحترام، ونثمن دورها لصمام أمان الجمهورية اليمنية وسلطاتها الدستورية“.

وقال: ”إن تمسك حزب التجمع اليمني للإصلاح، وتشبثه بالسلطة المحلية، والاستحواذ على الوظيفة العامة؛ قد كلف شبوة عشرات الأرواح، وسيلًا من الدماء، ما كان لِلمحافظة دفع فواتير الدم المؤسفة، وبذلك نحمّله وحدة تلك النتائج، لا سيما أيضًا أن وحدة الخطاب الإعلامي لقنوات ومنابير الإعلام الإخوانية المختلفة تتوافق مع المنابير الإعلامية للميليشيات الانقلابية الحوثية“.

ولفت إلى أن ”حزب الإصلاح، عمل مبكرًا على تسريح القيادات العسكرية والأمنية المهنية واستبدالها بتربويين من الإخوان المسلمين، مُستغلين سيطرتهم على قرارات السلطة العليا، بمنح هؤلاء الرُتب العسكرية خلال الفترة التي تم فيها اختطاف قرار شرعية الدولة، ودستورها، وقوانينها“.

وتابع: ”نشير إلى أن بيان التجمع اليمني للإصلاح مليء بِالحزبية، ويثبت تخبطهم الإعلامي، عقب فشلهم السياسي والأمني والعسكري في محافظة شبوة، ولكنهم عقب أن أصدرنا بيان العفو العام بهدف التهدئة ولملمة الجراح، واعتبار أن كلنا شبوة، ولكن العامل الحزبي، والإملاءات الخارجية، لا يروق لها ذلك، فعادت إلى التأجيج بالبيان الصادر“.

وذكر مكتب المحافظ: ”بيان التجمع اليمني للإصلاح مليء بِالحزبية؛ ويثبت تخبطهم الإعلامي عقب فشلهم السياسي والأمني والعسكري في محافظة شبوة، ولكنهم عقب أن إصدرنا بيان العفو العام بهدف التهدئة ولملمة الجراح واعتبار أن كلنا شبوة، ولكن العامل الحزبي والإملاءات الخارجية لا يروق لها ذلك، فعادت إلى التأجيج ببيان الصادر، حيث إنها ترغب بالعودة إلى زعزعة الأمن والاستقرار؛ وهذا ما لاحظناه خلال الـ24 ساعة الماضية، بعدما تم تطبيع الأوضاع بشهادة وزيري الدفاع والداخلية“.

وأضاف: ”هذا يعكس ويؤكد مُغازلة الطرفين لبعضهما البعض، التي أثبتتها حالة التماهي والتخادم، وكان من أبرزها تسهيل احتلال مديريات بيحان الثلاث من قبل ميليشيات الحوثيين دون أدنى مقاومة عسكرية تذكر من قبل اللواء 163 مشاة -محور بيحان- بقيادة المتمرد صالح لقصم الذي أتى به الإخوان المسلمون من القطاع التربوي المدني وليس الأمني العسكري، وكذلك الألوية العسكرية الأخرى (119، 173، 159)“.

في الوقت نفسه، أدان بيان إعلام شبوة ”تمركز قيادة وضباط صف وأفراد الألوية والقوات المتمردة والمنقلبة عسكريًا؛ على سطوح مباني المواطنين، والفنادق السياحية، والمستشفيات؛ كقواعد عسكرية بحكم القوة والسلاح، وهذا ما ينتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان“.

وطالب إعلام محافظ شبوة، عبر بيانه المجلس القيادي الرئاسي، بفتح تحقيق، قائلًا: ”كما نؤكد على مطالبة مجلس القيادة الرئاسي بضرورة فتح التحقيق بشأن سقوط سلسلة من المديريات، وعواصم المحافظات، والمواقع الإستراتيجية، بدءًا من فرضة نهم، ومديريات مأرب الـ16، والجوف، وتعز، وانتهاءً بالسقوط المُخزي لمديريات بيحان الثلاث“.

وتساءل البيان: ”وإذ نتساءل التناقض العجيب أنه حينما يتم الانتصار للشرعية الدستورية للسلطة المحلية ممثلة بمحافظ محافظة شبوة عوض بن الوزير العولقي رئيس المجلس المحلي رئيس اللجنة الأمنية؛ المستمدة من شرعية المجلس الرئاسي، نرى بيان حزب التجمع اليمني للإصلاح بيانًا يقلب المفاهيم بنصر التمرد وتأييده، ويُنسف الشرعية الدستورية لسلطة الدولة“.