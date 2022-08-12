اليمن.. الكشف عن سجون سرية في معسكر للقوات الموالية لحزب الإصلاح بشبوة

كشفت عملية دحر القوات العسكرية والأمنية الموالية لحزب التجمع اليمني للإصلاح من مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، عن سجون سرية غير قانونية، تُمارس فيها انتهاكات بحق المدنيين.

وتناقل ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، مقاطع فيديو وصور التقطتها قوات العمالقة الجنوبية وقوات دفاع شبوة، من داخل معسكر قوات الأمن الخاصة، الذي كان يقوده العميد المتمرد، عبدربه لعكب، بمدينة عتق.

وتظهر في الصور ومقاطع الفيديو، سجون سرية وأقبية محصنة تحت الأرض، تستخدم في احتجاز المواطنين من أبناء محافظة شبوة، بطرق غير قانونية.

وبحسب ما يظهر مقاطع الفيديو، فإن السجون السرية هذه تتكون من عشرات الزنازين الجماعية والانفرادية، بعضها يحتوي على أدوات تعذيب وترهيب للمحتجزين، وحجرات معزولة تخلو من فتحات تهوية ولا يكاد يصلها الهواء.

ويقول الناشط السياسي، عامر ثابت العولقي، في تغريدة على تويتر: ”السجون السرية تحت الأرض في معسكر الشهداء بعتق الذي كان يتبع المتمرد لعكب أو ما يعرف (بالضغاطات) والذي كان يسجن فيه المواطنين، هي سجون سرية غير شرعية يتعرض فيها المساجين لأبشع أنواع التعذيب والقهر وهذا حتى يعلم العالم اجرامهم ووحشيتهم“.

وتُتهم قوات الأمن الخاصة بشبوة، الموالية لحزب الإصلاح اليمني، بارتكاب انتهاكات بحق أعداد من المدنيين والنشطاء السياسيين والصحفيين وأفراد من قوات ”النخبة الشبوانية“، خلال فترة قيادة المحافظ السابق لشبوة، محمد بن عديو، القيادي الإخواني، وفق تقارير منظمات حقوقية محلية.

ويرى الصحفي، فتاح المحرمي، في تغريدة على تويتر، أن هذه السجون ”تفضح مدى بشاعة إجرام تلك المليشيات، وفضاعة ما يمارس بحق الأبرياء في هذا المعتقل السري تحت الأرض“.

ويأتي الكشف عن هذه السجون السرية، عقب يوم واحد على تمكن ألوية العمالقة الجنوبية وقوات دفاع شبوة، الأربعاء، من السيطرة على مقر قوات الأمن الخاصة بمحافظة شبوة، ودحر القوات الموالية للإخوان من مختلف مناطق مدنية عتق، بعد ثلاثة أيام متواصلة من المواجهات العنيفة.

واندلعت الاشتباكات فجر الإثنين الماضي، إثر تمرد قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة شبوة، العميد عبدربه لعكب، الموالي لجماعة الإخوان المسلمين، على قرار إقالته من محافظ المحافظة، بسبب مواجهات سابقة، قبل أن يقيله مجلس القيادة الرئاسي من منصبه وإلى جواره قيادات أمنية وعسكرية بالمحافظة تورطت في الاشتباكات الدامية.