بعد هزيمة قواته في شبوة.. حزب الإصلاح يطالب بإقالة العولقي وإحالته للتحقيق

حمل حزب التجمع اليمني للإصلاح، محافظ شبوة عوض العولقي، ”كامل المسؤولية“ بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، مطالبا بإقالته وإحالته للتحقيق.

وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، يوم الخميس، أن العولقي ”رفض كافة الجهود السياسية والاجتماعية والقبلية في احتواء الفتنة، وقاد عمليات الاقتتال“.

وطالب بيان الحزب، مجلس القيادة الرئاسي، بـ“إقالة العولقي وإحالته للتحقيق، وإلا فإن الإصلاح سيضطر إلى إعادة النظر في مشاركته في كافة المجالات“.

واعتبر الحزب الأحداث التي شهدتها محافظة شبوة ”استهدافا ممنهجا“ لما وصفه بـ“المشروع السياسي الوطني“، داعيا مجلس القيادة الرئاسي إلى ”محاسبة الضالعين (في ذلك) ومعالجة الأحداث بطريقة منصفة“، بحسب تعبيره.

كما دعا ”كافة المكونات الاجتماعية والقبلية في شبوة والمحافظات اليمنية عموما، إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة الفتن“، بحسب وصفه.

وشهدت مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، جنوبي البلاد، طوال الأيام الماضية، اشتباكات عنيفة بين قوات عسكرية موالية للحكومة الشرعية، إثر تمرد قائد قوات الأمن الخاصة بشبوة، العميد عبدربه لعكب، على قرار إقالته من قبل محافظ شبوة، على خلفية مواجهات سابقة شهدتها المدينة.

وعاد الهدوء إلى المدينة، الأربعاء، بعد دحر القوات الموالية لحزب الإصلاح التي تمردت على قرارات المجلس الرئاسي اليمني.

وسيطرت قوات العمالقة الجنوبية، وقوات دفاع شبوة، على مناطق ومواقع في مدينة عتق، كانت تسيطر عليها وتتمركز فيها قوات الأمن الخاصة الموالية لحزب الإصلاح ذراع الإخوان المسلمين في اليمن.

”إعلان تمرد“

ووجه ناشطون يمنيون انتقادات لبيان حزب الإصلاح، الذي علق من خلاله على الأحداث الأخيرة في شبوة، واصفين ما جاء في البيان بأنه ”إعلان تمرد“.

وكتب أنور التميمي عبر حسابه في تويتر: ”من الآخر.. بيان حزب الإصلاح الإخواني هو إعلان تمرد صريح عن صيغة التوافق السياسي اليمني“.

وعلق عبدالقادر أبو الليم، بالقول: ”بيان حزب الإصلاح المأزوم أعلن فيه بكل وضوح حربه على شرعية المجلس الرئاسي واستمرار تبني التمرد على قراراته وجعل من مأرب مركز قيادة وتحكم لشن حربهم على شبوة ومحافظها“.

بدورها، علقت زهراء العفاشية، بالقول: ”ما نشر من بيان حزب الإصلاح الإخوانجي هو تحد واضح وصريح في الاستمرار بالتمرد على المجلس الرئاسي، بل وصل بهم الأمر إلى إصدار أوامر للمجلس الرئاسي بإقالة محافظين وعسكريين“.

أما أحمد الهاشمي، فكتب: ”أصبح الإصلاح متمردا على الدولة، والشرعية والانتقالي يقاتلهم لأنهم خوارج على ولي الأمر.. واليوم بعد دحر المتمردين في شبوه، يهدد الإصلاح بالانسحاب من المجلس وافشاله وأقصى طموحه أن يقيل المحافظ.. حزب حارب جميع أطياف الشعب، ولا يؤمن بالشراكة والقبول بالآخر“.

وجاء بيان حزب الإصلاح، الخميس، بعدما نفت الرئاسة اليمنية، أنباء متداولة بشأن لقاء جمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، بوفد من حزب الإصلاح، بشأن الأحداث الأخيرة في محافظة شبوة.

من جانبه، أكد محافظ شبوة عوض العولقي، يوم الخميس، ”رفضه أي أحزاب أو مكونات سياسية لا تهدف لمصلحة شبوة وتسعى إلى خلق الصراعات فيها“.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد الخميس بمدينة عتق، مع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ووزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، لمعالجة تداعيات الأحداث الأخيرة في شبوة.

وأضاف العولقي أن محافظة شبوة ”لن تسمح بأي فوضى“، مشيرا إلى أنه ”لم يكن يتمنى أن تصل الأمور في عتق إلى ما وصلت إليه“.

وتابع: ”على الرغم من ذلك إلا أننا في الأخير أهل وإخوان، وإخواننا في الطرف الآخر هم مننا وفينا، ونحن نرحب بالكل، ويجب أن تكون مصلحة المحافظة فوق الجميع“.