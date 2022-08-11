الرئاسة اليمنية تنفي لقاء العليمي بوفد من "الإصلاح"

نفت الرئاسة اليمنية، اليوم الخميس، أنباء متداولة بشأن لقاء جمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي بوفد من حزب الإصلاح، بشأن الأحداث الأخيرة في محافظة شبوة.

وقال مسؤول في رئاسة الجمهورية اليمنية: ”تدرك الأطراف والقوى الوطنية كافة طبيعة المرحلة الراهنة، وأولوية وحدة الصف والالتفاف حول الهدف الأسمى المتمثل باستعادة الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني“، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“.

وأضاف المصدر أن ”البيان الصادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أجاب عن جميع الأسئلة المتعلقة بمسار الأحداث التي شهدتها مدينة عتق، بما في ذلك جبر ضرر المواطنين، والتزام الدولة بمعالجة كل الآثار المترتبة على تلك الأحداث المؤسفة“.