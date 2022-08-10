مصادر لـ"إرم نيوز": عبدالله العليمي قدم استقالته من مجلس القيادة اليمني

أكدت مصادر خاصة ومقربة من عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عبدالله العليمي لـ“إرم نيوز“، أن الأخير قدم استقالته من المجلس اليوم الأربعاء، وذلك على خلفية الأحداث العنيفة التي شهدتها محافظة شبوة جنوب شرق البلاد.

وقالت المصادر، إن ”عبدالله العليمي، المنتمي لمحافظة شبوة والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح (ذراع الإخوان المسلمين في اليمن)، قد أحزنه ما آلت إليه الاشتباكات المسلحة في محافظة شبوة“، والتي أسفرت عن سيطرة قوات ألوية العمالقة الجنوبية وقوات دفاع شبوة على مدينة عتق عاصمة المحافظة.

وذكرت المصادر، أنه ”وعلى إثر ذلك، فقد تقدم العليمي، باستقالته إلى مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مطالبا إعفاءه من مواصلة تأدية مهامه عضوا في المجلس“.

وأكدت ذات المصادر، أن العليمي، لم يتلق من رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، أو أي من أعضائه الآخرين، أي رد على استقالته التي تقدم بها، فيما ذكرت تقارير إعلامية بأنه تجري في الأثناء، محاولات لثنيه عن الاستقالة.

ووفقا لمصادر متطابقة، فإن ردة فعل العليمي بهذه الكيفية، مردها أن سيطرة القوات الجنوبية على مدينة عتق، جاء على حساب قوات الأمن الخاصة الموالية لحزب الإصلاح (إخوان)، التي تم دحرها عن مواقعها التي كانت تتمركز وتسيطر عليها، على خلفية تمرد عدد من قياداتها على قرارات رئاسية وأخرى صادرة عن السلطة المحلية لمحافظة شبوة، قضت بإقالتهم من مناصبهم العسكرية وتعيين قادة جدد لشغل وظائفهم.