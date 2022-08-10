أول تعليق أمريكي على أحداث شبوة

عبّرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن قلقها ”بشأن العنف“، في محافظة شبوة، إثر تمرد قوات عسكرية موالية لحزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمون) على قرارات مجلس القيادة الرئاسي.

وقال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، ستيفن فاجن، في تغريدة نشرها حساب السفارة الأمريكية لدى اليمن، إن بلاده تشعر بقلق عميق بشأن العنف في محافظة شبوة.

وأبدى فاجن، ترحيب واشنطن ”بجهود الرئيس رشاد العليمي ومجلس القيادة الرئاسي في تهدئة الأوضاع“.

وكان مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، أصدر قرارات بإقالة عدد من القيادات العسكرية والأمنية بمحافظة شبوة، وعيّن بدلا منها قيادات أخرى.

وجاءت قرارات إقالة القادة العسكريين، إثر تورطهم في المواجهات العنيفة التي شهدتها شبوة منذ فجر الإثنين الماضي وحتى مساء اليوم الأربعاء.

وأكد ”القيادة الرئاسي“ في اجتماع طارئ عقد يوم الإثنين الماضي، بشأن الأحداث الدامية التي تشهدها مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، ”أن هذه الإجراءات كفيلة بإنهاء أسباب التوترات وضمان عدم تكرارها مستقبلًا“.

وحذّر من ”تبعات مثل هذه الأحداث المؤسفة على الجبهة الداخلية ووحدة الصف، في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، إضافة إلى تداعياتها الاقتصادية والإنسانية وزيادة معاناة المواطنين“.

وشهدت مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، جنوبي البلاد، طوال الأيام الماضية، اشتباكات عنيفة بين قوات عسكرية موالية للحكومة الشرعية، إثر تمرد قائد قوات الأمن الخاصة بشبوة، العميد عبدربه لعكب، على قرار إقالته من قبل محافظ شبوة، على خلفية مواجهات سابقة شهدتها المدينة.