محافظ شبوة يكشف مصير القوات المتمردة في مدينة عتق

كشف محافظ شبوة، عوض الوزير العولقي، اليوم الأربعاء، عن مصير القوات العسكرية والأمنية المتمردة على قرارات مجلس القيادة الرئاسي وقرارات محافظ المحافظة، بعد عودة الهدوء وتوقف المواجهات في مدينة عتق، مركز محافظة شبوة.

وقال العولقي، في مقطع فيديو، تم تصويره له وهو يتجول في شوارع عتق، إن ”من عاد إلى جادة الطريق، ومن سيلتزم بتوجيهات محافظ المحافظة، فإن هناك توجيهات رئاسية بعفو يشمل الجميع“.

جاء ذلك بعد تفقد المحافظ الأوضاع الأمنية والعسكرية، وتطبيع الحياة المدنية، وتأمين الأملاك العامة والخاصة، في مركز محافظة شبوة.

وأشرف العولقي على نشر النقاط الأمنية والعسكرية؛ والدوريات اللازمة لحفظ الأمن والأمان والسكينة العامة في المحافظة.

وشدد على ضرورة ترسيخ قواعد الأمن وتثبيت الاستقرار، وفرض هيبة وسيادة النظام والقانون، ومكافحة الأشكال الانقلابية والظواهر التمردية.

ووجّه العولقي المكاتب الخدمية بسرعة إصلاح الأضرار الناجمة عن محاولة الانقلاب العسكري، في خطوط نقل الطاقة، مُشددا على حماية المرافق الحكومية والاقتصادية السيادية.

وأكد محافظ شبوة: ”أبناؤنا المغرر بهم (في إشارة إلى أفراد القوات العسكرية المتمردة) سيعودون إلى معسكراتهم، وسنصل مع قياداتهم إلى اتفاق، فهم أهلنا ومننا وفينا“.

وأضاف: ”يجب أن يعرف الجميع بأن مصيرنا واحد، وأن محافظة شبوة تقبل جميع أبنائها بشرط الالتزام بمصلحة شبوة، وأن لا تكون هناك أي أجندة خارجية، فالمحافظة فوق كل الأحزاب، ومن معنا على العين والرأس“.

وتوقفت، اليوم الأربعاء، المواجهات العنيفة التي شهدتها مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، بعد سيطرة قوات ألوية العمالقة الجنوبية وقوات دفاع شبوة، ودحرها القوات العسكرية والأمنية الموالية لحزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمون) المتمردة.

واندلعت المواجهات الدامية، فجر الإثنين الماضي، بعد تمرد قائد قوات الأمن الخاصة، العميد، عبدربه لعكب، الموالي لحزب الإصلاح اليمني، على قرارات محافظ شبوة، الذي أقاله على إثر مواجهات سابقة شهدتها عتق، الشهر الماضي.

وأصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الإثنين الماضي، قرارات بإقالة عدد من القيادات العسكرية والأمنية المتورطة في مواجهات عتق، وعيّن بدلا منها قيادات أخرى، إلا أن الاشتباكات استمرت بشكلها العنيف وسط الأحياء السكنية، قبل أن يتم الأربعاء، إنهاء التمرد بدحر القوات الموالية لإخوان اليمن.