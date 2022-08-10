اليمن.. نجاة رئيس "تنفيذية الانتقالي الجنوبي" في شبوة من محاولة اغتيال

نجا رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية في المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني بمحافظة شبوة، العميد علي أحمد الجبواني، اليوم الأربعاء، من محاولة اغتيال.

وقالت مصادر محلية إن ”الجبواني نجا من محاولة اغتيال برصاص عناصر متمردة موالية لحزب التجمع للإصلاح (ذراع الإخوان المسلمين في اليمن) متمركزة وسط مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، والتي أصيب فيها أحد مرافقيه“.

وأضافت المصادر لـ“إرم نيوز“ أن إطلاق النار على الجبواني ووفد كان يرافقه ”تم من أحد المباني العالية وسط مدينة عتق، حيث كانت العناصر المتمردة تعتلي سطحها“.

من جهتها، أكدت صفحة ”القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بمحافظة شبوة، الرسمية على ”فيسبوك“ نجاة رئيس الهيئة التنفيذية من محاولة الاغتيال.

وقالت الصفحة إن ”عارف البركاني، المرافق الشخصي للجبواني، أُصيب أثناء محاولة الاغتيال التي وقعت قرب مبنى ديوان السلطة المحلية بمحافظة شبوة“.

وأشارت إلى أن الجبواني كان يجري ”زيارة تفقدية بمعية عدد من قيادات الانتقالي بالمحافظة لبعض المواقع العسكرية والمستشفيات وبعض شوارع مدينة عتق، للالتقاء بالمواطنين، والاطلاع على أحوالهم ومبادلتهم فرحة النصر بإخماد التمرد“.

وكان محافظ شبوة عوض بن الوزير العولي، أعلن، في وقت سابق من صباح الأربعاء، البدء بتنفيذ عملية عسكرية، تهدف إلى مواجهة من أسماهم ”المتردين الانقلابيين“، وفرض الأمن والاستقرار في المحافظة.