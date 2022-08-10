الانتقالي الجنوبي يدعو الرئاسي اليمني لدعم إجراءات محافظ شبوة

دعا المجلس الانتقالي الجنوبي، مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إلى ”دعم ومساندة إجراءات محافظ شبوة، بما يسهم في استتباب الأمن والاستقرار في عموم محافظة شبوة“.

وجاءت دعوة الانتقالي الجنوبي عبر تصريحات صحفية مقتضبة لمتحدثه الرسمي علي الكثيري، وزعها على وسائل الإعلام، وحصل ”إرم نيوز“ على نسخه منها.

وقال الكثيري: ”يتابع المجلس الانتقالي الجنوبي بقلق بالغ، ما تواجهه محافظة شبوة من تمرد عسكري على قيادة السلطة المحلية في المحافظة، وقرارات مجلس القيادة الرئاسي“.

وعبر المجلس الانتقالي، عبر متحدثه الرسمي، إدانته لكافة أعمال الفوضى والتمرد والعصيان، مؤكدا ”دعمه الكامل لكافة الإجراءات التي أعلن عنها محافظ شبوة، رئيس اللجنة الأمنية، بما في ذلك محاسبة المتورطين في هذا الانقلاب، وإحالتهم للمحاكمة على خيانتهم للشرف العسكري، وتمردهم على قيادتهم“.

وكان محافظ محافظة شبوة عوض بن الوزير العولي، أعلن في وقت سابق من صباح الأربعاء، البدء في تنفيذ عملية عسكرية، تهدف إلى مواجهة من أسماهم ”المتردين الانقلابيين“، وفرض الأمن والاستقرار في المحافظة.

وقال في بيان له: ”لقد استنفدنا كل الطرق السلمية في التعامل مع التمرد والانقلاب الغاشم على قرارات السلسطة المحلية في المحافظة، كما أننا نسعى وبكل جهد أن تكون مدينة عتق وعموم المحافظة بلد أمن وأمان“.

وكانت مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، شهدت طيلة الساعات الماضية، اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات دفاع شبوة وألوية العمالقة الجنوبية ووحدات من الجيش اليمني، وقوات الأمن الخاص.

وانتهت تلك المواجهات بفرض القوات الجنوبية سيطرتها على أجزاء واسعة من المدينة، ودحر قوات الأمن الخاصة الموالية لحزب الإصلاح (ذراع الإخوان المسلمين)، التي تمردت قياداته على قرارات المجلس الرئاسي والسلطة المحلية لمحافظة شبوة، بإقالتهم من مناصبهم العسكرية وعدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها.