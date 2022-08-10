ناشطون: قوات الإخوان المتمردة في شبوة هي من سلمت المديريات للحوثيين

ألمح محافظ شبوة جنوبي اليمن عوض ابن الوزير العولقي إلى أن المتمردين على سلطته حاليا هم من تعاونوا مع الحوثي وتركوا الجبهات الساخنة مع العدو الحقيقي لليمن بأكمله.

جاء ذلك في بيان أعلن فيه صباح اليوم إطلاق عملية عسكرية لمواجهة من وصفهم بالمتمردين الانقلابيين، في إشارة إلى القوات الموالية لحزب الإصلاح (الإخوان) التي رفض قائدها قرار إقالته الصادر من المحافظ ومن مجلس القيادة الرئاسي، وواصلت القتال رغم الدعوات لحقن الدماء ووقف الاقتتال بين الأطراف المؤيدة للشرعية.

ويؤكد ما ذكره المحافظ ما يتردد على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين في مواقع التواصل الاجتماعي من تذكير بأن القوات الموالية لحزب الإصلاح في شبوة هي من سلمت المديريات للحوثيين دون أي قتال بينما تقاتل بضراوة في مواجهة الطرف المؤيد للحكومة الشرعية.