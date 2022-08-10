ناشطون: قوات الإخوان المتمردة في شبوة هي من سلمت المديريات للحوثيين

ألمح محافظ شبوة جنوبي اليمن عوض ابن الوزير العولقي إلى أن المتمردين على سلطته حاليا هم من تعاونوا مع الحوثي وتركوا الجبهات الساخنة مع العدو الحقيقي لليمن بأكمله.
جاء ذلك في بيان أعلن فيه صباح اليوم إطلاق عملية عسكرية لمواجهة من وصفهم بالمتمردين الانقلابيين، في إشارة إلى القوات الموالية لحزب الإصلاح (الإخوان) التي رفض قائدها قرار إقالته الصادر من المحافظ ومن مجلس القيادة الرئاسي، وواصلت القتال رغم الدعوات لحقن الدماء ووقف الاقتتال بين الأطراف المؤيدة للشرعية.
ويؤكد ما ذكره المحافظ ما يتردد على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين في مواقع التواصل الاجتماعي من تذكير بأن القوات الموالية لحزب الإصلاح في شبوة هي من سلمت المديريات للحوثيين دون أي قتال بينما تقاتل بضراوة في مواجهة الطرف المؤيد للحكومة الشرعية.
وكتب الناشط اليمني أنيس الشرفي في تغريدة بتويتر: ”حينما سلم الإخوان مديريات بيحان للحوثيين، بادرت #القوات_الجنوبيه لتحريرها مؤثرة عدم الاحتكاك مع قوات الإخوان، في #عتق وسائر مديريات #شبوه إلا أن هزيمة الحوثيين أغضبت #الإخوان فعمدوا لتقويض أمن شبوه والتمرد على قيادتها لتزيح أحداث عتق عمق التخادم الإخواني مع الحوثي والقاعدة وداعش“.
وتساءل الناشط اليمني صالح البيضاني: ”القوات التي تمردت على محافظ شبوة ورئيس اللجنة الأمنية فيها، وخرجت تقاتل في شوارع عتق بالأسلحة الثقيلة؛ أين كانت عندما سيطر الحوثيون على ثلاث مديريات بدون طلقة واحدة؟!“.
وقال السياسي أحمد عمر بن فريد العولقي: ”حينما غزت مليشيات الحوثي شبوة وسيطرت على 3 مديريات في بيحان بيوم واحد دون مقاومة حتى بطلقة واحدة من قوات لعكب، لم نشاهد أي مدد عسكري أتى من مأرب لدعمهم حينها ضد الحوثي! لكنهم اليوم يستنفرون قواتهم ضد القوات التي حررت شبوة من الحوثيين! معادلة سياسية وعسكرية واضحة ولا تحتاج لشرح“.