تجدد المواجهات العنيفة في شبوة

تجددت، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، المواجهات العسكرية العنيفة في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، بين قوات الأمن الخاصة من جهة، وقوات دفاع شبوة من جهة أخرى.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“، إن اشتباكات عنيفة دارت فجر اليوم بين الطرفين، وسط الأحياء السكنية في مدينة عتق.

وذكرت المصادر أن الطرفين استخدما الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في الاشتباكات.

ووصفت المصادر الاشتباكات الجارية ”بالعنيفة للغاية“، الأمر الذي تسبب بخلق حالة من الهلع والذعر بين أوساط الأهالي والمواطنين، لا سيما وأن المواجهات تدور وسط المساكن والأحياء السكنية.

ووفقا للمصادر فإن قوات الأمن الخاصة الموالية لحزب الإصلاح ذراع الإخوان في اليمن، جاءته تعزيزات عسكرية من قوات الجيش اليمني، قدمت من محافظة مأرب المتاخمة لمحافظة شبوة.

وقالت المصادر إن وحدات من قوات النجدة الموالية لحزب الإصلاح، اقتحمت في وقت سابق، مستشفى في عتق للتمركز على سطحه، وتنصيب عدد من القناصة فيه، إلا أنه جرى إخراجهم .

وكان محافظ شبوة عوض ابن الوزير العولقي، قد ناشد في وقت سابق من يوم الثلاثاء، الجميع بإيقاف التصعيد والاقتتال، والحد من إهدار نزيف الدم بين أبناء المحافظة.

وقال ابن الوزير، عبر سلسلة تغريدات له على حسابه في موقع ”تويتر“: ”‏أناشد إخواني وأبناء شبوة إيقاف نزيف الدم وتفويت الفرصة على المتربصين بشبوة وأمنها واستقرارها ونمائها وإيقاف التصعيد والاقتتال الذي يؤسس لصراعات واحتراب مجتمعي لا يخدم إلا أطرافا من خارج المحافظة، والنأي بأنفسهم من استغلال هذه الظروف لتحقيق مكاسب ضيقة، إرضاءً لنزوات أمراء الفتنة“.

وطالب ابن الوزير الفرقاء، بالامتثال لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي وما صدر من اللجنة الأمنية ومقترحات المحافظ دون انتقاء أو تجزئة والتي تشمل الأطراف كافة.

وأكد أن اللواء الثاني دفاع شبوة قد التزم بالتوجيهات و بنفاذها ”كمخرج آمن لإنهاء أسباب ومظاهر وتداعيات التمرد المسلح في العاصمة عتق، بغية استيعاب الجميع في إطار الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والمدنية وتحت شعار كلنا أبناء شبوة“.