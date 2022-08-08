مصادر في وزارة الصحة اليمنية لـ"إرم نيوز": مواجهات عتق خلفت 11 قتيلًا و 30 جريحا

كشفت مصادر حكومية يمنية، مساء الاثنين، بأن أعداد ضحايا المواجهات العنيفة التي شهدتها مدينة عتق، مركز محافظة شبوة جنوبي البلاد، إثر تمرد قيادي أمني موال لحزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمون)، وصل إلى أكثر من 40 شخصًا، بين قتيل وجريح.

وأكدت المصادر المسؤولة في مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة شبوة، لـ“إرم نيوز“، أن أعداد القتلى من القوات العسكرية المتنازعة والمدنيين وصلت إلى 11 قتيلًا، في حين بلغت أعداد الجرحى 30 جريحًا من الطرفين، بينهم مدنيون.

وقالت المصادر إن هذه الإحصائية تشمل جميع من تم نقلهم إلى مستشفى عتق الحكومي والمستشفيات الخاصة في المدينة، من ضحايا المواجهات العنيفة التي دارت رحاها في عتق، حتى الآن.

ووجه مستشفى عتق العام (الحكومي) في وقت سابق نداءات استغاثة يشير فيها إلى حاجته لمتبرعين بالدم، وإمداده بالمستلزمات الطبية اللازمة لإسعاف الجرحى، في وقت اقتربت فيه المواجهات بالأسلحة المتوسطة من المستشفى، خلال الساعات الماضية.

وأكدت مصادر محلية في مدينة عتق، لـ“إرم نيوز“، أن الاشتباكات توقفت مساء الاثنين، بعد لحظات من صدور قرارات مجلس القيادة الرئاسي بإقالة عدد من قادة القوات الأمنية والعسكرية الضالعة في مواجهات شبوة، إلا أن المصادر ذاتها أفادت في وقت لاحق بتجدد الاشتباكات بشكل متقطع.

وقالت المصادر إن حالة الذعر التي خلقتها المواجهات الدامية في أحياء مدينة عتق السكنية دفعت العشرات من الأسر إلى النزوح من مناطق الصراع الساخنة في المدينة، إلى مناطق أخرى أكثر أمنًا.

واندلعت مواجهات عنيفة ودامية منذ فجر الاثنين في مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، بين قوات عسكرية وأمنية تابعة للحكومة الشرعية، إثر تمرد قائد قوات الأمن الخاصة في المحافظة العميد عبدربه لعكب، الموالي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، على قرار إقالته من منصبه من قبل المحافظ، وذلك على خلفية مواجهات سابقة شهدتها عتق الشهر الماضي.

ومساء الاثنين، أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قرارًا بإقالة عدد من القيادات الأمنية والعسكرية في محافظة شبوة، المتسببين في موجة العنف التي تشهدها المدينة، بينها إقالة قائد قوات الأمن الخاصة بالمحافظة المتمرد العميد عبدربه لعكب من منصبه، وقائد محور عتق العسكري، قائد اللواء 30، العميد عزيز ناصر العتيقي، ومدير عام شرطة محافظة شبوة العميد عوض مسعود الدحبول، إضافة إلى إقالة قائد اللواء الثاني دفاع شبوة العقيد وجدي باعوم الخليفي.