مجلس القيادة اليمني: اتخذنا إجراءات لوقف التوتر في شبوة

أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن اليوم الاثنين، أنه اتخذ عددا من الإجراءات الكفيلة بإنهاء التوترات في شبوة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“.

ووفق الوكالة، عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعًا طارئًا لبحث المستجدات الأمنية بمحافظة شبوة، التي تشهد مواجهات دامية منذ ساعات بين قوات عسكرية موالية للحكومة الشرعية، إثر تمرد قائد أمني موال لحزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمون)، على قرار إقالته من قبل محافظ محافظة شبوة.

وذكرت ”سبأ“، أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بحضور أعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، وعبدالرحمن المحرمي، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلي، ناقش مستجدات الوضع الأمني بشبوة، والإجراءات اللازمة لتطبيع عاجل للأوضاع، وإحلال السكينة العامة في مدينة عتق، ومحاسبة المتسببين في الأحداث المؤسفة.

وأشارت الوكالة الحكومية اليمنية، إلى أن مجلس القيادة الرئاسي، اتخذ عددًا من القرارات بشأن هذه المستجدات، بعد أن استمع إلى إحاطات الأجهزة المعنية حول التطورات وخلفياتها، والجهود الجارية لاحتوائها. ولم تكشف الوكالة طبيعة هذه القرارات المتخذة، لكنها أكدت بأنها ”كفيلة بإنهاء أسباب التوترات وضمان عدم تكرارها مستقبلًا“، وفق قولها.

وحذّر مجلس القيادة الرئاسي، من تبعات مثل هذه الأحداث المؤسفة على الجبهة الداخلية ووحدة الصف ”في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، اضافة الى تداعياتها الاقتصادية والإنسانية وزيادة معاناة المواطنين“. معربًا عن ”خالص تعازيه لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ووجه في هذا الخصوص الجهات المعنية، بحصر الخسائر المدنية، وجبر ضرر المواطنين“.

وتشهد مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، منذ فجر اليوم الأثنين، مواجهات عنيفة ودامية، بعد أن شّنت وحدات أمنية تابعة للقوات الخاصة بالمحافظة وقوات من اللواء الـ30 – موالية لحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) – هجوما على وحدات عسكرية تابعة لقوات دفاع شبوة، وألوية العمالقة الجنوبية، في مناطق متفرقة من مدينة عتق.

وأكدت مصادر محلية في شبوة لـ“إرم نيوز“، أن المواجهات العنيفة لا تزال جارية حتى الآن في مناطق مختلفة من مدينة عتق، وسط سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، بينهم قيادي لدى قوات اللواء 30، التابع لمحور عتق العسكري.

وتأتي مواجهات الاثنين المسلحة، على خلفية إقالة محافظ شبوة، عوض الوزير العولقي، السبت الماضي، قائد القوات الخاصة بمحافظة شبوة، العميد، عبدربه لعكب الموالي لحزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان)، ضمن جملة من القرارات التي أصدرها لمعالجة آثار موجة العنف التي شهدتها المحافظة الشهر الماضي.

وسبق أن شهدت عتق، مركز محافظة شبوة، في الـ19 من شهر يوليو/ تموز الماضي، مواجهات دامية بين موكب قائد قوات الأمن الخاصة بشبوة، ووحدات من اللواء الثاني لدى قوات دفاع شبوة، أسفرت عن مقتل جنديين، وإصابة آخرين من الطرفين، بينهم مدنيون؛ ما دفع محافظ شبوة إلى إصدار قرار بتوقيف قائدي القوات المشتبكة، قبل أن يصدر قرارًا آخر مطلع الأسبوع الجاري، بإقالة قائد القوات الخاصة بالمحافظة.