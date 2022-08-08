الحكومة اليمنية: الحوثيون يتنصلون من التزاماتهم باتفاق الهدنة

اتهمت الحكومة اليمنية، ميليشيات الحوثي، يوم الإثنين، بعدم الالتزام بشق رئيسي في هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة، لإعادة فتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة، قائلة إن الجماعة تتنصل من التزاماتها.

وقال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في عمّان: ”هناك قضية رئيسية في شروط الهدنة لم يتم الالتزام بها تماما وهي فتح الطرق في تعز المحاصرة ومحافظات أخرى“.

وتبادلت الأطراف المتحاربة في اليمن الاتهامات بعدم الالتزام بشروط الهدنة التي استمرت شهرين، لكنها اتفقت الأسبوع الماضي على تمديدها شهرين آخرين.

وأضاف ابن مبارك، أن ”حكومته تدعم أي تحرك لتمديد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، طالما سيقود لاتفاق سلام دائم“.

وكان ابن مبارك، وصل إلى العاصمة الأردنية عمّان، في وقت سابق، في زيارة رسمية؛ لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وبحسب ما نشرت وزارة الخارجية الأردنية عبر حسابها في ”تويتر“، وقع الوزيران، يوم الإثنين، ”مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، وإنشاء آلية تشاور سياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين الشقيقين“.