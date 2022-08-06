محافظ شبوة يقيل قيادات أمنية موالية للإخوان على خلفية مواجهات دامية

أقال محافظ محافظة شبوة، عوض بن الوزير العولقي، اليوم السبت، قائد قوات الأمن الخاصة بشبوة، العميد عبدربه لعكب، الموالي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، وفق جملة من القرارات التي أصدرها المحافظ لمعالجة آثار موجة العنف التي شهدتها المحافظة الشهر الماضي.

ووفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية لمكتب إعلام محافظ شبوة على فيسبوك، فقد شملت الإقالة قائد معسكر القوات الخاصة بشبوة، أحمد محمد درعان، ومنع مدير مكتب لعكب، ناصر الشريف، من دخول معسكر القوات الخاصة، وعدم التعامل معه بالمطلق، بسبب منعهما نائب مدير شرطة المحافظة المكلف بقيادة القوات الخاصة بشبوة، من الدخول إلى المعسكر، ”وهذا يعتبر إعلان تمرد عسكري على قيادة المحافظة وتمرد على قرارات اللجنة الأمنية“.

كما قرر محافظ محافظة شبوة، استمرار توقيف قائد اللواء الثاني، لدى قوات دفاع شبوة، حتى يتم الانتهاء من معالجة القضية مع أولياء دم القتيلين من منتسبي القوات الخاصة بشبوة، اللذين سقطا في المواجهات بين القوات الخاصة واللواء الثاني – دفاع شبوة.

ونصّت قرارات محافظ شبوة، على استمرار تكليف العميد أحمد ناصر لحول، قائدًا لقوات الأمن الخاصة بالمحافظة، وفقًا لقرار تكليفه السابق، بدلًا من العميد عبدربه لعكب المقال من منصبه.

وكلّف عوض العولقي، مدير عام مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، بالجلوس مع أولياء دم القتيلين من منتسبي القوات الخاصة بالمحافظة، ”ليطرح عليهم استعداد السلطة المحلية لدفع الديات الشرعية التي ستتكفل السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ بدفعها، واعتبار القتيلين شهيدي واجب وتتم ترقيتهما إلى الرتب العسكرية المستحقة، كما تقوم السلطة المحلية بدفع التعويضات اللازمة للجرحى من الطرفين بمن في ذلك من المدنيين، وإذا تمت المعالجة فتعتبر المشكلة قد حلت في ما يخص المتضررين“، وفقًا لنص القرار.

وأوقف محافظ شبوة العولقي، جميع المشاركين والمتسببين في الأحداث التي شهدتها شبوة، ”من قادة أو ضباط أو صف ضباط أو جنود من قوات الأمن الخاصة أو اللواء الثاني – دفاع شبوة، في إدارة الأمن العام، على ذمة التحقيق، ويتم التحقيق معهم من قبل لجنة فنية مختصة يتم تشكيلها من أجهزة الضبط من البحث الجنائي والاستخبارات والأمن السياسي والأمن القومي، وفقًا لمقترح لجنة التحقيق في تقريرها المرفوع في 3 أغسطس 2022م، وإحالة كافة الأطراف مع ملف القضية إلى القضاء“.

وكان محافظ شبوة أصدر قرارًا، الاثنين قبل الماضي، بتوقيف قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة شبوة، العميد عبدربه لعكب، وقائد اللواء الثاني دفاع شبوة، العقيد وجدي باعوم، عن مزاولة أي عمل أمني بالمحافظة.

وشهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، في الـ19 من شهر يوليو/ تموز الماضي، مواجهات دامية بين موكب قائد قوات الأمن الخاصة بشبوة، ووحدات من اللواء الثاني لدى قوات دفاع شبوة، أسفرت عن مقتل جنديين، وإصابة آخرين من الطرفين، بينهم مدنيون.