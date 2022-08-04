أمريكا تطالب الحوثيين بإطلاق سراح عاملين بسفارتها وموظفين في الأمم المتحدة

قال مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، إن حركة الحوثي اليمنية تواصل احتجاز 12 من الموظفين الحاليين والسابقين لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، داعيا الجماعة إلى إطلاق سراحهم في ”إظهار لحسن النية“ من جانبها.

وقالت الولايات المتحدة في نوفمبر /تشرين الثاني إن الحوثيين اعتقلوا عددا من اليمنيين العاملين في السفارة الأمريكية في صنعاء، لكنها لم تكشف عن عددهم. وقالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن اثنين من العاملين فيهما رهن الاحتجاز.

وفي تصريحات للصحفيين، قال تيم ليندركينغ المبعوث الأمريكي لليمن: ”ندين اعتقال الحوثيين لاثني عشر من العاملين الحاليين والسابقين لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة. ما زالوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي“.

ومضى قائلا: ”هذا الاعتقال يبعث بإشارة سلبية لأبعد مدى. نريد أن نرى بادرة لحسن النية من جانب الحوثيين بإطلاق سراح هؤلاء (الأشخاص) دون قيد أو شرط“. ولم يحدد عدد العاملين في السفارة من بين الاثني عشر محتجزا.

والبعثة الأمريكية في صنعاء مغلقة منذ عام 2015.

وانتقدت حركة الحوثي واشنطن ”لتخليها“ عن العاملين المحليين في سفارتها، لكنها لم تعلق على الاعتقال.

وجدد الطرفان المتحاربان في اليمن، أمس الثلاثاء، هدنة مدتها شهران تمت برعاية الأمم المتحدة وسرت للمرة الأولى في أبريل /نيسان. وتسعى الأمم المتحدة إلى اتفاق ممتد وموسع.

وقال ليندركينغ في إشارة إلى ثالث أكبر مدينة يمنية والخاضعة لحصار الحوثيين: ”سنكون بحاجة إلى حل وسط من جميع الأطراف لإحراز تقدم يشمل إجراء حوثيا أوليا لفتح الطرق الرئيسية إلى تعز“.

وأضاف ليندركينغ أن الرحلات الجوية من صنعاء إلى الأردن ”تعمل بشكل جيد للغاية“، وأن المحادثات ستستمر مع مصر التي لم تسمح بأكثر من رحلة واحدة إلى القاهرة.

وقالت مصادر في مطار القاهرة إن مصر تحتاج إلى المزيد من الفحوص الأمنية للرحلات، وفق رويترز.