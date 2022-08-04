مجلس القيادة اليمني يستعد لإصدار قرارات بإعادة هيكلة السلطة القضائية

يعتزم مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إصدار قرارات جمهورية خلال الساعات القادمة، تشمل إصلاح وهيكلة السلطة القضائية في البلاد، ومن بينها مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا والتفتيش القضائي، والأمانة العامة، وإضافة قضاة كأعضاء في المجلس.

وأقر مجلس القيادة الرئاسي اليمني في اجتماعه، اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، إجراء اصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.

بحسب الوكالة ناقش الاجتماع ”أوضاع السلطة القضائية، والسبل الكفيلة بتعزيز استقلاليتها، ودورها في حماية النظام العام، كما اكد على دور رجال العدالة في انصاف المواطنين، ورفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها بما يعزز الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وحقها الأصيل في احتكار القوة، وإنفاذ القانون“.

وذكر مصدر مطلع لـ“إرم نيوز“، أن قرارات جمهورية مرتقب صدورها الليلة، يتوقع أن تقضي بتعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى في اليمن، مرجحا أن يتم تعيين القاضي محسن طالب البكري رئيسا جديدا للمجلس، خلفا للقاضي علي ناصر سالم.

وأضاف ذات المصدر، أنه من المزمع أيضا، تعيين القاضي علي ناصر الأعوش رئيسا للمحكمة العليا، خلفا للقاضي حمود الهتار، بينما من المرجح أن يتم تعيين القاضي علي عطبوش، رئيسا للتفتيش القضائي.

ومن المتوقع أيضا، بحسب المصدر ذاته، أن تشمل الهيكلة في السلك القضائي، تعيين أمين عام لمجلس القضاء الأعلى، وإضافة أعضاء جديد إلى المجلس.

وفي أول تعليق من رئيس المحكمة العليا الحالي، أكد القاضي حمود الهتار، على وجود قرارات مرتقب الإعلان عنها الليلة، وقال في منشور على صفحته الشخصية بفيسبوك: ”شكرا مجلس القيادة؛ أتوجه بخالص الشكر والتقدير للإخوة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على قراركم الشجاع بإزاحة هم وأعباء القضاء عني وتعيين البديل المناسب في رئاسة المحكمة العليا فقد حققت ما كنت أتمناه وطلبته من الرئيس السابق“.

وأضاف قائلا: ”الشكر موصول لثعلب السياسة الذي تمكن من إقناعكم بهذا القرار“، وأثار ذلك المنشور جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما جملة (ثعلب السياسة) التي أدخلها الهتار في منشوره، للتعبير عن سخطه من قرار إزاحته.

يذكر أن نادي القضاة الجنوبي، أعلن قبل يومين، الإضراب الشامل وإغلاق كافة النيابات والمحاكم في عموم محافظات الجنوب، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالب القضاة بتسوية مرتباتهم ومستحقاتهم المالية، والتسويف في هيكلة مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، داعيا مجلس القيادة الرئاسي بسرعة تنفيذ مطالب القضاة.