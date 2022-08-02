اليمن.. مقتل عقيد بقوات الحزام الأمني إثر هجوم في أبين

قُتل قيادي في قوات ”الحزام الأمني“، الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وأصيب آخر اليوم الثلاثاء، إثر هجوم مسلح في محافظة أبين، جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“، إن ”مسلحين يشتبه بارتباطهم في عناصر تنظيم القاعدة، أطلقوا النار على سيارة كانت تقل على متنها قياديين في قوات الحزام في مدينة شقرة الساحلية، التابعة إداريًا لمديرية خنفر، ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر“.

من جهته، أفاد الموقع الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية ”درع الجنوب“ أن الهجوم أدى إلى مقتل ”العقيد علي معمس المرقشي، مستشار قائد قوات الحزام (حزام الساحل) في محافظة أبين“.

وأشار الموقع إلى إصابة ”نجله الرائد محمد علي معمس، قائد قطاع منطقة ”الخبر“ بأبين“.

وأوضح أن ”الهجوم استهدف القياديين أثناء مرورهما وسط مدينة شقرة، في أبين ”التي تقع تحت ثكنة عسكرية تتبع مليشيات الإخوان“، بعد تعرّض سيارتهما لوابل من الرصاص الحي، ما أدى إلى مقتل الأب وإصابة نجله بإصابة خطيرة“.

هذا وتوعدت قوات الحزام الأمني بالوصول إلى مرتكبي ”الجريمة الإرهابية“ وضبطهم وتقديمهم للمحاكمة.

وكانت قوات الحزام الأمني، دخلت إلى مدينة شقرة الساحلية جنوب أبين، مطلع شهر يوليو/تموز الماضي، للمرة الأولى منذ قرابة 3 سنوات، ضمن تحضيرات لشنّ عملية أمنية مشتركة مع قوات أمن المحافظة، ضد التنظيمات المتشددة.

وجاءت هذه الترتيبات الأمنية الجديدة في محافظة أبين، بعد مواجهات عنيفة اندلعت بين القوات الحكومية وأخرى موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بين مدينتي زنجبار مركز المحافظة، وشقرة، في شهر أغسطس/آب من العام 2019، إثر الخلافات المتصاعدة وقتها بين الرئاسة اليمنية والمجلس.