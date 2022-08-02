الأطراف اليمنية ترحب بتمديد الهدنة لشهرين إضافيين

أعلنت الحكومة اليمنية، والحوثيون مساء الثلاثاء، ترحيبهم بإعلان الأمم المتحدة، تمديد الهدنة لشهرين إضافيين، حتى الـ2 من أكتوبر/تشرين الأول المُقبل، وفق ذات البنود السابقة للهدنة، كما أعلن البيت الأبيض عن ترحيب بايدن بتمديد هدنة اليمن.

وأكدت الحكومة اليمنية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، أن الهدف الرئيس للهدنة ”هو ايقاف نزيف الدم اليمني بسبب الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية وتسهيل حرية حركة المدنيين وحركة السلع والخدمات الإنسانية والتجارية في كل أرجاء اليمن، وهو ما تحقق فيما يتصل بتسهيل السفر عبر مطار صنعاء ودخول المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة“. مذكرة بأن ”الحصار لا يزال مفروضا على مدينة تعز ولا يزال 4 مليون نسمة من أبنائها يعانون ويل العقاب الوحشي الذي تفرضه المليشيات الحوثية في انتظار تحقيق وعود الهدنة رغم مرور أربعة أشهر منذ سريانها“.

وشدد البيان على ضرورة ”التطبيق الكامل لبنود الهدنة وإيقاف كل الخروق الحوثية، والبناء على ما لم يتم إنجازه خلال الفترة الماضية والشروع الفوري في فك الحصار الهمجي عن مدينة تعز وأهلها من خلال الفتح الفوري للطرق الرئيسية في تعز وبقية المحافظات، وضمان توظيف عوائد موانئ الحديدة لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية“.

وجددت الحكومة اليمنية، دعمها الجاد لكافة جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ”على طريق تحقيق السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وفي المقدمة القرار الدولي 2216“.

من جهته، قال المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام، في تغريدة على موقع ”تويتر“، إنه ”بجهود الأشقاء في سلطنة عمان والتي أتاحت الفرصة لتمديد الهدنة نجدد التأكيد على أهمية قيام الأمم المتحدة بالعمل المكثف على صرف المرتبات وفتح المطار والميناء وإنهاء الحصار كون القضايا الإنسانية هي حقوق طبيعية للشعب اليمني، ومعالجتها عاجلا ضرورة للدخول في مراحل أكثر جدية وثباتا“. وفق قوله.

ترحيب أمريكي

من جانبه، رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمديد الهدنة في اليمن وبـ“فترة من الهدوء غير المسبوق“ في البلاد، كما أعلن البيت الأبيض.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين ”الرئيس يرحب بإعلان اليوم بشأن تمديد الهدنة في اليمن“.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، قد أعلن مساء اليوم، عن توصل الأطراف اليمنية، إلى اتفاق لتمديد الهدنة بالشروط نفسها، لمدة شهرين إضافيين، على أن يتضمن التمديد التزاما من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن.

وأكد غروندبرغ، في بيان نشره الموقع الرسمي لمكتبه، أن مقترح الهدنة الموسّع ”سوف يتيح المجال أمام التوصل إلى اتفاق على آلية صرف شفافة وفعّالة لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين المدنيين بشكل منتظم، وفتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى، وتسيير المزيد من وجهات السفر من وإلى مطار صنعاء، وتوفير الوقود وانتظام تدفقه عبر موانئ الحديدة“.

وأشار إلى أن من شأن الاتفاق الموسع أن ”يوفر أيضاً الفرصة للتفاوض على وقف إطلاق نار شامل وعلى القضايا الإنسانية والاقتصادية وللتحضير لاستئناف العملية السياسية بقيادة اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة للوصول إلى سلام مستدام وعادل“.

وفي الـ2 من شهر إبريل/نيسان الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، موافقة الأطراف اليمنية على هدنة تستمر لمدة شهرين، تتوقف خلالها العمليات العسكرية، تزامنًا مع استئناف عودة الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي، ودخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، وهي مناطق تسيطر عليها مليشيات الحوثيين، إضافة إلى إطلاق مفاوضات بشأن فتح الطرقات والمعابر في مدينة تعز والمحافظات الأخرى.

وجرى تمديد الهدنة الأممية، في الـ2 من شهر يونيو/حزيران الماضي، وذلك لمدة شهرين إضافيين، نفذت خلالها الحكومة اليمنية التزاماتها بشأن فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي وسمحت بجوازات سفر صادرة عن مليشيات الحوثيين، التي لم تلتزم من جهتها بالبند المتعلق بفتح حصارها الذي تفرضه على مدينة تعز، منذ أكثر من سبع سنوات.