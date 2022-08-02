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الأمم المتحدة تعلن تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين بنفس الشروط
تاريخ النشر: 02 أغسطس 2022 17:18 GMT
تاريخ التحديث: 02 أغسطس 2022 17:36 GMT

الأمم المتحدة تعلن تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين بنفس الشروط

أعلنت الأمم المتحدة مساء اليوم، عن موافقة الحكومة اليمنية والحوثيين على تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين بنفس الشروط السابقة. ونقلت الأمم المتحدة عن مبعوثها

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المصدر: عدن – إرم نيوز

أعلنت الأمم المتحدة مساء اليوم، عن موافقة الحكومة اليمنية والحوثيين على تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين بنفس الشروط السابقة.

ونقلت الأمم المتحدة عن مبعوثها في اليمن، قوله إن ”تمديد الهدنة يتضمن التزاما من الأطراف المتحاربة بتكثيف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت“، وفق تعبيره.

 

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