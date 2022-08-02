الأمم المتحدة تعلن تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين بنفس الشروط

أعلنت الأمم المتحدة مساء اليوم، عن موافقة الحكومة اليمنية والحوثيين على تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين بنفس الشروط السابقة.

ونقلت الأمم المتحدة عن مبعوثها في اليمن، قوله إن ”تمديد الهدنة يتضمن التزاما من الأطراف المتحاربة بتكثيف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت“، وفق تعبيره.