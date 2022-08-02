قيادي حوثي كبير يشكو "فساد" المليشيات و"عنصريتهم"

اشتكى قيادي كبير في مليشيات الحوثي، ”الفساد المتجذر“ و“العنصرية“ لدى الانقلابيين، ما أثار ردود أفعال واسعة في اليمن.

شكوى اللواء عبدالله الجفري، ”عضو مجلس الشورى“ التابع للحوثيين والمتحدث السابق باسم ”القوات الجوية“ لدى المليشيات جاءت خلال لقاء تلفزيوني على قناة ”الهوية“ أمس الإثنين.

وقال الجفري في اللقاء، إن ”المنظومة السياسية الحوثية من أعلى ما يسمى بـ“المجلس السياسي الأعلى“، الذي يرأسه مهدي المشاط، إلى أسفلها، هي منظومة معلولة تمارس الفساد“.

وأضاف أن ”بعض القيادات الحوثية العليا المسؤولة عن اتخاذ القرارات السياسية يتعاملون معي كأني جنوبي درجة عاشرة“.

وتابع: ”لا يمكن أن يثقوا فيك. ولم يشفع لي جدي الإمام علي بن أبي طالب، وأبقى في نظرهم خائنا لأنني جنوبي“.

واعتبر القيادي الحوثي المنتمي إلى محافظة أبين، جنوبي البلاد، أن ”التعيينات التي تجريها المنظومة السياسية تتم دون أدني معيار“، واصفا إياها بـ“الخيانة لدماء الشهداء“.

هذا، وتفاعل عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مع حديث اللواء الجفري.

وقال الناشط عارف علي العميري، إن ”عبدالله الجفري قيادي حوثي كبير، يكشف عن المعارك التي تدور في كواليس المجلس السياسي للحوثيين، وصراع الطيرمانات والكهوف، وكيف يتعامل حوثيوا صعده مع قناديل المناطق الشافعية، كمواطنين من الدرجة العاشرة“.

عبدالله الجفري قيادي حوثي كبير، يكشف عن المعارك التي تدور في كواليس المجلس السياسي للحوثيين، وصراع الطيرمانات والكهوف، وكيف يتعامل حوثيوا صعده مع قناديل المناطق الشافعية، كمواطنين من الدرجة العاشرة…

كلام الجفري يثبت أننا أمام سلالة لاترى في الآخرين سوى عبيدا لمشروعها السلالي. pic.twitter.com/ZjhyNv84IF — عارف علي العمري (@arefalomari) August 2, 2022

وأضاف العميري في تغريدة عبر ”توتير“، أن ”كلام الجفري يثبت أننا أمام سلالة لا ترى في الآخرين سوى عبيد لمشروعها السلالي“.

من جهته، علق الناشط وضاح ناشر، بالقول: ”يستاهل البرد من ضيّع دفاه .. الجنوبي اللواء عبدالله الجفري: منظومة الحوثيين من عند المشاط الى تحت هي منظومة تمارس الفساد، معلولة، ويتعاملوا معي كأني جنوبي درجة عاشرة“.

*يستاهل البرد من ضيّع دفاه .. الجنوبي اللواء عبدالله الجفري : منظومة الحوثيين من عند المشاط الى تحت هي منظومة تمارس الفساد ، معلولة ، ويتعاملوا معي كأني جنوبي درجة عاشرة . الحمد لله انك عرفتها لوحدك .* ،فهل يقتنع من يمتدح الحوثين و يقول لماذا لا نفعل مثلهم ‼️🤔 pic.twitter.com/JiC2KqCwhB — وضاح ناشر Wadah Nasher (@nash9526) August 2, 2022

وأضاف ناشر في تغريدته عبر ”تويتر“،: ”الحمد لله انك عرفتها لوحدك.* فهل يقتنع من يمتدح الحوثين ويقول لماذا لا نفعل مثلهم“.

بدوره، قال الناشط عبدالحميد العولقي، إن ”هذه النتيجة الطبيعية لكل من أتجه صوب صنعاء فمن الطبيعي أن يحدث له ما حدث لهذا الرجل الذي أمامكم“.

وأضاف العولقي في منشور عبر ”فيسبوك“ أن ”الرجل الذي يتحدث في الفيديو مواطن جنوبي من السادة كما يدّعون وأسمه عبدالله الجفري“.

وأشار إلى أنه ”ناصر المليشيات الحوثية ضد أخوانه وأرضه وباع نفسه وضميره لهم منذ بداية الانقلاب“.

وتابع: ”اليوم نشاهده على شاشات التلفاز يشكي ويبكي من الظلم والتهميش الذي لحق به ويقول إن أي جنوبي مهما كان حتى إذا كان من السادة أو حتى جده علي بن أبى طالب طالما وهو جنوبي لم يشفع له ذلك عند الحوثيين بل يعتبرونه درجه عاشرة“.

واستكمل ”نعم الجنوبيون يعتبرونهم الشماليون بمختلف انتمائاتهم الحزبية (حوثية عفاشية إخوانية) يعتبرونهم درجة عاشرة ولكن هل يعتبر الجنوبيون الآخرون الذين لازالوا يسبحون بحمد صنعاء وأحزابها ومليشياتها ليل نهار، وهل يتعضون.. من باع نفسه وهان يصبر على ذا الهيانة“.

ها رجع يا عبدالله الجفري #أبين وحافظ على كرامتك وخل #صنعاء لآهلها والله لا قيمة لأي جنوبي فيها في أي مشروع كان هذه الحقيقة المرة. pic.twitter.com/KkACDQ2KgK — عامر ثابت العولقي (@amer_thabet2021) August 2, 2022

ودعا الناشط عامر ثابت العولقي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، اللواء الجفري للعودة إلى أبين.

وقال له: ”حافظ على كرامتك وخل صنعاء لآهلها والله لا قيمة لأي جنوبي فيها في أي مشروع كان هذه الحقيقة المرة“.